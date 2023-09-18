2023國慶煙火9/18搶先試放 台中中央公園5大最佳觀賞點曝光

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今年國慶焰火將於今（18）日晚間於台中市中央公園進行5分鐘的試放，預計試放1,500發焰火彈，市府也公布中央公園周邊部分道路交通管制和最佳的觀賞點，提醒民眾記得做足功課再出門，以免敗興而歸。

（圖／漾台中）

睽違9年，國慶焰火今年將重回台中市施放，市府預估將湧入50萬人潮觀賞，為了讓活動籌備更加完善，18日晚間9時10分將於中央公園進行5分鐘的試放，且中央公園周邊將實施部分道路交通管制，交管範圍包括：作業(佈彈)管制區於18日中午12時起至焰火施放結束止，管制路段包含中科路(經貿五路至敦化路二段)、啟航東路(啟航二路至啟航一路)、啟航路(啟航二路至敦化路二段)等。

而施放(落焰)管制區則自晚間8時起至焰火施放結束止進行管制，管制路段包含中科路（經貿五路至大鵬路）、凱旋路（僑大八街至凱旋八街）及敦化路（凱旋路至經貿路一段）等。市府提醒，管制期間人車均禁止進入，請用路人遵循現場交管人員指揮，配合改道。

另外，台中市政府觀光旅遊局也推薦「試放建議5處觀賞點」，包括中央公園北側（停機坪、味覺體驗區及觸覺體驗區）、水湳水資源回收中心園區、大石公園、文修公園、西大墩公園，歡迎民眾一起搶先目睹震撼的焰火。

（圖／漾台中）