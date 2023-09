〈時評〉三句名言的啟示

在台灣,隨著總統大選的啟動,「戰爭與和平」的話題又被某些政治人物炒作起來。尤其是某些在野政黨或在野擬參選人都賣力推出各種「和平」的方案;但無論他們如何包裝或偽裝,其基調都是一樣,就是以「投降」來換取所謂的「和平」。

然而自古至今,歷史告訴我們,「投降」所換取的所謂「和平」,其結果不但是一種自我作賤的屈辱,而且埋下了爾後更大戰爭的種子。歷來許多哲學家、思想家、軍事家早都已經告訴我們這個事實。

下面筆者要引用三位歷史名人的名言,來闡釋「和平」的真義。

一、 「質言之,國家存在的目的厥為保障國民的自由。」(The purpose of the state is really freedom.) - 摘自史賓諾莎:《神學-政治文集》

史賓諾莎(Baruch Spinoza, 1632-1677)出生於荷蘭,被認為是近世最重要的哲學家之一。他認為一個國家--尤其是「正常」的現代國家--存在的目的在於保障其國民的自由。就目前的世界現狀來看,這個自由是以實施民主政治來落實。這樣的「正常」國家就是所謂的「自由民主」國家;不用說,我們的國家台灣就是一個正常的「自由民主」國家。

然而,目前這個世界上仍然存在若干「不正常」的國家,我們稱之為「極權獨裁」國家。一旦這些國家的統治者窮兵黷武,或者其內部出現問題,就會「做壞事」,破壞國際社會秩序,甚至發動戰爭侵略其他國家--俄羅斯出兵侵略烏克蘭就是一個現成的例子。

台灣身為一個「自由民主」國家,就必須跟世界上其他自由民主國家站在同一陣線,共同來維護世界的和平--這是我們唯一的、責無旁貸選擇。

二、 「如果每位國民都為自己的信念奮鬥,就不會有戰爭。」(If everyone fought for their own convictions there would be no war.) - 摘自托爾斯泰:《戰爭與和平》

托爾斯泰(Leo Tolstoy, 1828-1910)是俄國的小說家、哲學家、政治思想家。他在他的長篇小說《戰爭與和平》(War and Peace)中說,如果一個國家的每一個國民都為自己的「信念」奮鬥,就不會有戰爭。這裡所謂的「信念」目前是指「維護自由民主制度」。

然而每個自由民主國家裡面,總有一些人以自由民主制度為護身符,不但不維護「自由民主」的信念,反而私下或公然與潛在的侵略者一鼻孔出氣。古羅馬時期的政治家西塞羅(Marcus Tullius Cicero, 106BC-43BC)稱這種人為「內奸」。

西塞羅說:「內奸的所作所為都顯露出人性中最卑劣的一面(如自私、貪婪、欺騙、冷血等)。他們腐蝕國家的靈魂。他們在暗中祕密地、偷偷地搞破壞,目的就是要摧毀國家的一切根基。他們癱瘓國家機器,讓它完全失能。總而言之,內奸比殺人犯還要可怕。」

一個自由民主國家有內奸在搞破壞,將會耗損這個國家的國力,讓潛在的侵略者有機可乘而發動戰爭。因此我們可以說,目前在台灣高喊著虛擬的、投降式的「和平」的人,其實正是引來戰爭的人。根據西塞羅的說法,這些人的所作所為都顯露出人性中最卑劣的一面,他們比殺人犯還要可怕。

三、 「若欲和平,唯有備戰。」(If you want peace, prepare for war.) - 摘自雷納特斯:《論軍事》

雷納特斯( Publius Flavius Vegetius Renatus)是西元4世紀末古羅馬的軍事作家。他最有名的一句話就是「若欲和平,唯有備戰。」(拉丁文:Sī vīs pācem parā bellum.)一個「極權獨裁」國家備戰,目的就是準備侵略他國;而「自由民主」國家備戰,則是要嚇阻外來的侵略,維護和平。其理甚明,不容混淆。

然而在目前的台灣,若干政客有意無意的將這兩者混淆,到處宣稱「備戰」就是「引戰」,會帶來戰爭。其實這種論調不值得一駁--古羅馬的雷納特斯早就告訴我們:「若欲和平,唯有備戰。」

備戰才有和平;有了和平,目前若干政客所謂的「備戰就是要送年輕人上戰場」根本就是無中生有的一派胡言。

【後記】烏克蘭於2013年曾經與中共簽訂了所謂《中烏友好合作條約》;但此次俄羅斯入侵烏克蘭之後,中共卻片面撕毀這個條約,不但與俄羅斯一鼻孔出氣,而且給予俄羅斯許多軍事援助。這足以證明,跟中共簽訂的任何條約或協定,到頭來都是廢紙一張。