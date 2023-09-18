【攻略】白晝之夜信義區不用睡！法國街頭藝術家攝影車首次抵台灣　猛禽研究會攜在地酒吧推「超鳥」特調

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 2023台北白晝之夜將在10月7日晚上6時至10月8日上午6時於信義區登場。

6大主題將於3大場館-國父紀念館、台北市議會與台北市政府展開，集結25件跨媒材藝術裝置作品，超過35場演出節目，總計近100組藝術家及團隊參與。

除了主展場，松山文創園區「原創基地節」、「松市」、國家鐵道博物館籌備處、國立故宮博物院、國家電影及視聽文化中心共同響應，台北101塔尖及塔樓四個角點也特別以特殊色點燈，以及ATT 4 FUN、CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青等信義區商場店家特別配合調整營業時間。

《Inside Out Project》



《Inside Out Project》。（圖擷取自台北市文化局官網）

今年白晝之夜由法國街頭影像藝術家 JR 發起的全球藝術計畫《Inside Out Project》率先開跑，以「Born Free 生而自由」為題，計畫以標誌性的巨型相片及黑白拍攝風格為基礎，召集群眾在公共場所張貼巨型的個人黑白相片，轉化為公共藝術作品，鼓勵大家發掘在地故事和議題。

《Inside Out Project》在過去10年間，總計有來自152個不同國家和地區、累積超過50萬人次參與，今年攝影車首次來到台北，歡迎民眾於9月20日至30日6大地點參與拍攝。



攝影車出沒時間&地點。（圖擷取自台北市文化局官網）

小冰人



小冰人藝術行動。（圖擷取自台北市文化局官網）

巴西研究學者Néle Azevedo帶來的Minimum Monument 最小的紀念碑＿小冰人藝術行動將於國父紀念館登場，邀請民眾一同擺放3,000個小冰人，在有限的時間內展示藝術行動，同時也關注全球暖化的環境議題。

台灣猛禽研究會&信義區Bar



CÉ LA VI Taipei。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

台灣猛禽研究會與信義區周邊BAR PUN、Ron Xinyi、Bar Digout、無向、CÉ LA VI Taipei、Sidebar、Bodega、Draft Land共8間酒吧合作「猛禽酒吧」，據悉，每間酒吧將以猛禽為主題推出特色調酒。

其他精彩活動包含，Legacy知名音樂策展人阿舌策劃的台北大歌廳，邀請70代到現代的著名DJ，一起來回味經典的城市熱門音樂；策展人張鐦方策劃的自由・力量＿24小時Live Painting，邀集4位享譽國際的街頭藝術家，一起在市府松智路側18公尺高的牆上盡情塗鴉； kikiball舞會在台北市議會議事廳演繹莎士比亞的經典名劇、在市民廣場上以雙層巴士為舞台的跨界演出。