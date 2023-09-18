金正恩6天5夜俄羅斯訪問行程結束　17日出發返回北韓

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓領導人金正恩已完成俄羅斯6天5夜行程，於昨（17）日啟程返回北韓。

北韓官媒朝中社報導：「金正恩同志俄羅斯的正式友好訪問行程圓滿結束，於9月17日從海參崴出發（返回北韓）」。

報導提及，金正恩於在訪問行程中的最後一個參觀地－海參崴停留了2天，參觀了軍事、經濟、科學、教育、文化等多個領域設施。他在最後一天的行程訪問了遠邦聯東大學、濱海邊疆水族館以及一家飼料廠。

在金正恩返程的前一日，俄國媒體已事先報導將為金正恩歡送。

朝中社報導：「金正恩對於在訪問俄羅斯期間，總統普丁、其餘領導階層與人民給予的特別關心，以及所到之處給予熱情的款待表示感謝，也為俄羅斯的繁榮興盛及人民福祉祈願」。

對於金正恩此次的訪俄行程，報導則說道，金正恩以此次正式友好訪問為契機，進一步鞏固同盟間的友誼及戰鬥團結的傳統合作紐帶，為兩國關係打開新的篇章。

金正恩於10日離開平壤，12日入境俄羅斯，13日與普丁進行首腦會談。在會談之後，他巡訪了俄國遠東一代，視察許多武器工廠、軍隊等。

若金正恩於今日抵達平壤，此次行程則共為9天8夜，在俄羅斯停留時間為6天5夜，是金正恩執政以來在海外停留最久的一次。