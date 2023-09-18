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台灣代表團突破國際外交困境　分享開放國會民主經驗成果

公督盟：立法院「開放國會委員會」代表團9月8日在愛沙尼亞塔林的開放政府夥伴關係峰會中成功舉辦大會議程中的周邊活動

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/18 11:59
照片由公民監督國會聯盟提供

照片由公民監督國會聯盟提供

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）公民監督國會聯盟今（18）日表示，立法院「開放國會委員會」代表團9月8日在愛沙尼亞塔林的開放政府夥伴關係峰會（OGP SUMMIT）中成功舉辦大會議程中的周邊活動(Side Event)，其間分享了台灣在這一過程中所面臨的挑戰和機遇，並與各國的政府代表、國會議員和公民團體共同探討開放國會的未來發展方向。

由公民監督國會聯盟、開放文化基金會、Cofacts 真的假的、林昶佐委員和立法院文官所組成的立法院「開放國會委員會」代表團成功在2023年開放政府夥伴聯盟(Open Government Partnership, OGP)高峰會中順利舉辦大會議程中的周邊活動 (Side Event)，公督盟認為，這是一個歷史性時刻，亦取得了一項重大外交突破。

台灣主辦的主題為「如何維持開放國會的動能」。代表團借此機會分享了在開放國會、公民參與、國會監督、公民科技和民主參與等方面的成功實踐。公督盟提到，立法院近年來一直致力於促進議事透明，倡導國會開放，並積極參與立法院開放國會委員會，推動立法院建立開放資料格式，改進公報系統，以便公民科技社群獲取立院資料，並整理成有用的資訊供大眾使用。

公督盟接著說，儘管他們在這方面取得一些成就，並成功在「開放政府夥伴聯盟峰會」上舉辦周邊活動，將台灣的經驗分享給國際社會，我國的開放國會仍面臨一些挑戰。首先，他們期待有更多立委能積極參與「開放國會國家行動方案」的討論，一起執行承諾事項，並參與撰寫第二屆「開放國會國家行動方案」，以實現開放國會中政府和民間共同創造的理念。立委們加入這個討論，一起探討如何將選民們關心的議題，也就是立委們希望推動的事項，帶到第二屆「開放國會國家行動方案」的籌備會，一同發展成新的承諾事項。公督盟指出，這正是國際上常見的多元利害關係人共同參與承諾事項的方式。

在會中，南美洲的國會監督組織DirectorioLegislativo和非洲的PNAfriaca分享監督國會與開放國會的經驗談。公督盟說，兩個組織的代表都表示區域內的國會監督串聯極為重要，目前總部設在阿根廷的DirectorioLegislativo在南美洲共監督了15個國家的國會，PNAfriaca則是監督超過25個非洲的國會及地方議會。透過區域之間國會的調查與分析，幫助各國的國會在透明公開、公民參與、議員課責等議題上互相砥礪前行，促成國會內部進步與改革的動力。兩位組織的代表均表示，公督盟應該帶頭建立亞洲區域間的國會監督網路合作，並承諾將給予最大的協助與合作，期待全球監督國會組織有一天能完成全球性的串聯。

這次的峰會除了經驗交流外，更獲得國際友人給予公督盟的期許與承諾，正在實現中。公督盟於2022年成立國際事務委員會及國際事務部，開始推動亞洲區域間的國會監督組織交流。今年三月份在台灣舉辦了「國會開放與監督論壇」，全球有11個國會監督組織簽署聯合聲明，共同推動全球監督國會的行動。六月份公督盟與日本國會監督組織「萬年野黨」簽署合作備忘錄，承諾一起推動亞洲地區的國會監督組織串聯。預計十一月份將在澳洲舉辦亞洲國會監督組織工作坊，促成亞洲國會監督組織。

開放政府夥伴聯盟於2011年成立，目前共有75個國家和104個地方行政區正式加入該聯盟。基於政府開放與公民合作的理念，確保了公民社會與公民參與在塑造和監督政府方面發揮作用。每兩年，每個成員都須提交一份由民間社會共同創建的行動計劃，該計劃概述了具體的承諾，旨在增強政府的透明度、可課責性和公眾參與。

開放政府夥伴聯盟高峰會(OGP SUMMIT)則是兩年舉辦一次的民主盛會，匯集全球政府代表、國會議員、公民社會組織和企業領袖，旨在探討開放政府、透明度和參與性政治等議題。儘管台灣尚未正式成為OGP的會員國，但台灣以其在民主治理和國會開放方面的卓越表現，贏得了各國民主夥伴的認可。
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