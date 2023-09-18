台灣代表團突破國際外交困境　分享開放國會民主經驗成果

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）公民監督國會聯盟今（18）日表示，立法院「開放國會委員會」代表團9月8日在愛沙尼亞塔林的開放政府夥伴關係峰會（OGP SUMMIT）中成功舉辦大會議程中的周邊活動(Side Event)，其間分享了台灣在這一過程中所面臨的挑戰和機遇，並與各國的政府代表、國會議員和公民團體共同探討開放國會的未來發展方向。

由公民監督國會聯盟、開放文化基金會、Cofacts 真的假的、林昶佐委員和立法院文官所組成的立法院「開放國會委員會」代表團成功在2023年開放政府夥伴聯盟(Open Government Partnership, OGP)高峰會中順利舉辦大會議程中的周邊活動 (Side Event)，公督盟認為，這是一個歷史性時刻，亦取得了一項重大外交突破。

台灣主辦的主題為「如何維持開放國會的動能」。代表團借此機會分享了在開放國會、公民參與、國會監督、公民科技和民主參與等方面的成功實踐。公督盟提到，立法院近年來一直致力於促進議事透明，倡導國會開放，並積極參與立法院開放國會委員會，推動立法院建立開放資料格式，改進公報系統，以便公民科技社群獲取立院資料，並整理成有用的資訊供大眾使用。

公督盟接著說，儘管他們在這方面取得一些成就，並成功在「開放政府夥伴聯盟峰會」上舉辦周邊活動，將台灣的經驗分享給國際社會，我國的開放國會仍面臨一些挑戰。首先，他們期待有更多立委能積極參與「開放國會國家行動方案」的討論，一起執行承諾事項，並參與撰寫第二屆「開放國會國家行動方案」，以實現開放國會中政府和民間共同創造的理念。立委們加入這個討論，一起探討如何將選民們關心的議題，也就是立委們希望推動的事項，帶到第二屆「開放國會國家行動方案」的籌備會，一同發展成新的承諾事項。公督盟指出，這正是國際上常見的多元利害關係人共同參與承諾事項的方式。

在會中，南美洲的國會監督組織DirectorioLegislativo和非洲的PNAfriaca分享監督國會與開放國會的經驗談。公督盟說，兩個組織的代表都表示區域內的國會監督串聯極為重要，目前總部設在阿根廷的DirectorioLegislativo在南美洲共監督了15個國家的國會，PNAfriaca則是監督超過25個非洲的國會及地方議會。透過區域之間國會的調查與分析，幫助各國的國會在透明公開、公民參與、議員課責等議題上互相砥礪前行，促成國會內部進步與改革的動力。兩位組織的代表均表示，公督盟應該帶頭建立亞洲區域間的國會監督網路合作，並承諾將給予最大的協助與合作，期待全球監督國會組織有一天能完成全球性的串聯。

這次的峰會除了經驗交流外，更獲得國際友人給予公督盟的期許與承諾，正在實現中。公督盟於2022年成立國際事務委員會及國際事務部，開始推動亞洲區域間的國會監督組織交流。今年三月份在台灣舉辦了「國會開放與監督論壇」，全球有11個國會監督組織簽署聯合聲明，共同推動全球監督國會的行動。六月份公督盟與日本國會監督組織「萬年野黨」簽署合作備忘錄，承諾一起推動亞洲地區的國會監督組織串聯。預計十一月份將在澳洲舉辦亞洲國會監督組織工作坊，促成亞洲國會監督組織。

開放政府夥伴聯盟於2011年成立，目前共有75個國家和104個地方行政區正式加入該聯盟。基於政府開放與公民合作的理念，確保了公民社會與公民參與在塑造和監督政府方面發揮作用。每兩年，每個成員都須提交一份由民間社會共同創建的行動計劃，該計劃概述了具體的承諾，旨在增強政府的透明度、可課責性和公眾參與。

開放政府夥伴聯盟高峰會(OGP SUMMIT)則是兩年舉辦一次的民主盛會，匯集全球政府代表、國會議員、公民社會組織和企業領袖，旨在探討開放政府、透明度和參與性政治等議題。儘管台灣尚未正式成為OGP的會員國，但台灣以其在民主治理和國會開放方面的卓越表現，贏得了各國民主夥伴的認可。