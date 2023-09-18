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台灣Cicada樂團、老王樂隊澳洲巡演！這團最新專輯攻佔Apple Music榜首

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/18 11:50
老王樂團宣傳照。(圖/風潮音樂)

老王樂團宣傳照。(圖/風潮音樂)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 台灣兩組樂團Cicada及老王樂隊將分別於9月及10月前往澳洲巡演。

自然系室內樂團Cicada

台灣Cicada樂團、老王樂隊澳洲巡演！這團最新專輯攻佔Apple Music榜首
宣傳照。(圖/風潮音樂)

今年初推出全新的專輯《棲居在溪源之上》，發行隔日攻佔Apple Music台灣區不分類熱門專輯首位，在結束上半年密集的演出計畫後，九月底將首度前進澳洲，於墨爾本和雪梨舉辦巡迴演出；年初Cicada以妻夫木聰與安藤櫻主演的電影《那個男人》配樂，獲選日本電影學會獎的「優秀音樂賞」。

Cicada從2013年開始為台灣的土地創作，包括了台灣的海洋與山脈，《棲居在溪源之上》透過追尋溪的源頭，將視角轉往山與山之間的森林與谷地，呈現長時間待在山上的各種時刻。本次澳洲巡迴演出，除了演奏新專輯的作品外，也會演奏以女性視角、土地關懷為題的經典樂曲，準備以四件樂器重奏土地、蟬鳴交響，營造出彷彿置身於蓊鬱森林的場景。

樂團預告，澳洲巡演後將年底首度前往東南亞，在新加坡舉辦講演會與專場演出。

Cicada 澳巡資訊
墨爾本
時間：09/21（四） 19:00入場 20:00開演
地點：Howler Theatre
售票：https://bit.ly/44WWGuG

雪梨
時間：09/22 （五） 19:00入場 20:00開演
地點：Metro Social at the Metro Theatre
售票：https://bit.ly/3OI93Ft

老王樂隊

台灣Cicada樂團、老王樂隊澳洲巡演！這團最新專輯攻佔Apple Music榜首
宣傳照。(圖/風潮音樂)

老王樂隊2015 年於台北成立，以2017年單曲《我還年輕 我還年輕》走紅，2023年發行最新EP《黃色的房子映照清晨的天空》，並以〈我在愛情的盡頭看見了你和我〉一曲角逐第14屆金音獎最佳民謠歌曲獎。

今年正式展開第二次亞洲巡迴，創下2倍票房超過18,000到場觀看人次佳績，也將在夏秋前往澳門、澳洲、日本等地演出，特別將演出場地挑在雪梨大學中，期待在校園氛圍中重現當時學生時期所創作的經典歌曲《我還年輕 我還年輕》。

老王樂隊澳巡資訊
墨爾本
時間：10/12（四） 19:00入場 20:00開演
地點：Max Watts Melbourne
售票：https://bit.ly/3sMS0JK

雪梨
時間：10/13 （五） 19:00入場 20:00開演
地點：Manning Bar
售票：https://bit.ly/45Td9k4
老王樂隊
Cicada樂團
澳洲
巡演
音樂
台灣樂團

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更新時間 : 2023-09-18 17:08 GMT+08:00

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