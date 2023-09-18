近半數台灣人喝酒易臉紅 研究：高血壓、心臟病和腦神經受損風險較高

（台灣英文新聞／醫要組 綜合報導）你也是喝完酒容易臉紅的人嗎？醫學上稱這類族群為酒精不耐症體質，為一個常見的原因是天生的基因變異，而這類族群不僅罹患高血壓、食道癌和口腔癌風險較高外，根據最新研究發現，受到腦神經損害情形可能較嚴重。

所有的酒精飲料都含有一種叫乙醇的物質，而乙醇進入人體內，會被肝臟代謝為有毒的乙醛，再由分解成乙酸，最終變成水和二氧化碳排出體外。喝酒臉紅表示酒後體內短時間累積乙醛，而乙醛未能順利分解的表現。而乙醛經世界衛生組織國際癌症研究署（IARC）列為人類的一級致癌物。

酒後容易乙醛堆積，一個常見的原因是天生的基因變異，令代謝乙醛的酵素（乙醛脫氫酶2，ALDH2）功能缺陷，導致飲酒後無法清除酒精代謝後的毒性乙醛，讓臉部漲紅。這個乙醛的快速累積也會帶來頭痛、宿醉、心悸、噁心、嘔吐等症狀。

這些天生的基因變異中，有一個常被研究的基因位點，稱為rs671；rs671在國內外許多學者的研究中，證實和酒後臉紅有密切相關。這個rs671的基因變異，或稱酒精不耐症體質，常見於東南亞國家，其中台灣比率居全球之冠，近一半的人有ALDH2缺陷，高於鄰近的日本和韓國。比一般喝酒的人，更容易罹患食道癌、口腔癌、心臟病。

雖然酒後臉紅本身並不十分危險，但這類族群的人患高血壓和其他健康問題的風險更高。根據2013年一份針對韓國男性所做的研究顯示，與酒後不會連紅的男性相比，每週若喝酒4杯或以上，罹患高血壓風險明顯提高。至於不會臉紅的人也別僥倖，每週喝8杯或以上的酒，也會提高自身患有高血壓風險。

另一份2017年針對東亞人的研究還發現飲酒與某些類型的癌症有關。研究人員認為，這種癌症風險增加可能是由於體內乙醛水平升高所致。高水平的乙醛會攻擊體內細胞中的DNA，從而導致觸發癌細胞的生長。

根據該研究，喝酒後容易臉紅的男性患癌症的風險較高，尤其是喉癌，也稱為食道癌。

此外，台北市立聯合醫院松德院區和國家衛生研究院以及美國史丹福大學的合作研究中更顯示，酒精不耐症體質，飲酒後腦神經損傷和肝功能異常可能也比較嚴重。

研究人員檢測147名酒癮個案和114名健康受試者體內的rs671基因變異，並且分析血液中一個反應腦神經損傷的分子（NFL，中文譯為神經絲輕鏈）的濃度。研究發現，酒癮患者體內的NFL濃度高於健康受試者，而具有rs671基因變異者，也就具有酒精不耐症體質者，具有更高的NFL，肝功能異常也比較嚴重。所幸經過兩週的酒精解毒治療（或說戒斷治療），NFL在體內有逐漸下降，至於停酒多久才能回復正常，目前研究上無法得知。

松德院區成癮防治科主治醫師黃名琪說，這個研究結果揭示了酒精對大腦的傷害可能比我們想像的更為嚴重；而喝酒會臉紅的人，可能意味著他們的更容易受到酒精帶來的腦神經損害更為嚴重。所以，不要再陷入錯誤迷思，誤以為酒後臉紅是肝好心臟強了。

而酒後容易臉紅是先天基因變異，無法預防，唯一方法就是避免和有限制的飲酒，酒後多喝酒幫助代謝。另外，值得注意的是，聯合國已經將乙醛列為一級致癌物（其他的一級致癌物如空氣中的PM2.5），也證實飲酒會增加癌症的風險。因此，國人若具有酒精不耐症體質，表示在酒後乙醛不容易代謝而累積在體內造成臉紅者，在飲下杯中物之前，應當慎思再三。