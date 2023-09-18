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恭喜！台灣首位藝術家獲美國務院「使館藝術計畫」獎章　美國第一夫人親自頒獎

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/18 10:43
王淑鈴（左2）獲美國國務院藝術獎章，並於美國時間9月13日在白宮由總統夫人Jill Biden（右2）親授殊榮。（圖／王淑鈴提供）

王淑鈴（左2）獲美國國務院藝術獎章，並於美國時間9月13日在白宮由總統夫人Jill Biden（右2）親授殊榮。（圖／王淑鈴提供）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 來自台灣的藝術家王淑鈴近日在白宮獲頒美國國務院「使館藝術計畫」（Art in Embassies）藝術獎章（Medal of Arts），由美國第一夫人吉兒拜登（Jill Biden）親授殊榮。為首位獲此獎項的台灣藝術家。

「使館藝術計畫」曾委託王淑鈴創作名為《歌唱的河流2》（The Singing River 2）的巨幅畫作，作品靈感源自藝術家兒時所見的台灣景觀，反映出東西藝術史的跨文化對話，於2016年完成後，曾於美國在台協會台北辦事處展出。

王淑鈴出生、成長於台中，1999年取得英國倫敦皇家藝術學院繪畫碩士，以揉合東西文化的大型抽象畫創作聞名。作品廣受全球各地知名美術館與畫廊展出及收藏，2019年更獲得華府赫胥洪博物館所頒（Hirshhorn Museum and Sculpture Garden）「藝術家x藝術家慶典」（Artist x Artist Gala）最高榮譽獎。

美國國務院藝術獎章由「使館藝術計畫」在2012年創立，目的在於表揚對文化外交與藝術領域具有卓越貢獻的藝術家。獲獎者來自多元藝術領域，其創作通常在各國之間廣為展出，成功扮演文化橋樑的角色，促進跨文化之間價值觀的對話與理解。

更多資訊請至官網查詢

恭喜！台灣首位藝術家獲美國務院「使館藝術計畫」獎章　美國第一夫人親自頒獎
藝術家王淑鈴的巨幅畫作《歌唱的河流2》。（圖/王淑鈴提供）
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