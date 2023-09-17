紐時：中國已滲透台灣政府許多部門　

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）紐約時報17日報導，美國與中國正在擴大全球間諜活動，台灣問題為雙方竭力刺探之情報核心，數十年來中國間諜已滲透台灣政府許多部門，目前正試圖了解台美軍事合作、美國與亞洲盟國強化軍事合作之細節。

紐約時報報導指出，據美國官員評估，今年初舉世矚目的中國間諜氣球入侵美國本土事件，僅是中國間諜活動的冰山一角，習近平雖未直接參與，但中國擴大間諜活動種種行動皆為其心之所，意之所達的結果。

美方官員指出，中國蒐集情報最重要的手段是衛星偵察及網路入侵，間諜氣球艦隊則能讓中國利用不受管制的「近太空」地區。中國也著意在美國政府、科技公司和國防產業安插間諜、利用個人蒐集情報。

為防堵中國間諜行動，美國聯邦調查局（FBI）在全美各地加大打擊中國招募間諜，中央情報局（CIA）和國防部國防情報局（DIA）則專注對中國的情蒐。中方則反控美國為世界第一監控大國。

報導指出，儘管CIA密切注意習近平對台灣之意圖，目前仍無法掌握他是否有意下令入侵台灣的具體情報。中方則高度關切拜登出兵保台說，中國對美國情報工作最重要的，就是弄清拜登對此真實想法，以及美國領導人是否打算讓中國永遠無法對台灣出手。

報導引述美國前情報官員指出，過去幾十年裡，中國間諜已滲透台灣政府許多部門，正試圖了解美國軍方協助台灣使用特定武器系統、協助秘密訓練台灣軍隊等細節，也意圖了解美國與亞洲盟友間強化軍事合作之細節。

此外，中國也急於了解美國武裝細節，包括試圖監視、潛入、拍攝美國各地軍事基地等行為，在過去一年內就發現十多件，尤其集中在將對台灣衝突起重要作用的基地。

這並不是第一次外媒對中國間諜滲透台灣示警。台灣國家安全局2017年估計約有5000名中國間諜在台灣；2019年滯澳前中國情報人員坦承，曾參與滲透台灣並干預總統大選；路透社2021年底也曾發表深度報導，直指中國間諜已滲透台灣軍方及領導中心，包含保護台灣總統蔡英文的維安特勤人員。

曾任美國陸軍情報官、美國國防研究諮詢公司「藍道實驗室」高級研究分析師包明德（Matt Brazil）今年6月撰文直指，台灣軍事和司法系統在應對中國間諜機構的聯合攻勢上處於弱勢。政府對退伍軍人的刑罰不足、民眾對於中國的潛在侵略危機的無動於衷、同文同種易於被吸收，都是台灣處於弱勢的原因之一。