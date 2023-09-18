〈財經主筆室〉2024總統大選年台股行情展望 政府樂觀預估日均值可達3563億元

2024年總統大選年台股行情表現會如何？ 根據中央政府總預算編列情況來看，財政部預估2024年證交稅收 入為2,087億元，比較2023年預編列數成長34.5%， 預估2024年台股日均值可達3,563億元，顯然，政府對20 24年台股表現仍抱持樂觀態度。

財政部資料，明年度證交稅編列2,087億元，比較今年編列的1 ,551億元，足足將增加536億元，成長幅度高達34.5% 。從財政部對明年證交稅的編列來看， 政府對明年台股展望並不看淡。

財政部為何會如此有底氣，證交稅預算編列一口氣提升近35%？ 根據財政部日前公布今年前8月實際證交稅收來看，今年8月及累計 前8月上市櫃平均每日成交值為3,563億元及3,352億元， 8月證交稅實徵淨額221億元，較上年同月增加79億元(+ 56.1%)，累計前8月實徵淨額1,289億元， 較上年同期增加54億元(+4.3%)。

今年前8月證交稅實徵達1,289億元， 與今年編列的證交稅預算數1,551億元，達成率已有83. 1%，今年證交稅收要達成預算數， 由台股最近動能來看絕對沒問題，甚至有可能在10月份即可提前達 成目標。

財政部將明年證交稅預算編列，一口氣就提升34.5%， 顯然是受到今年證交稅實徵數字增加所致， 財政部專門委員梁冠璇就表示，明年證交稅編列2,087億元， 就是以日均量3,563億元設算出明年預算數。

財政部表示，明年股市預估會不錯，將和今年差不多， 但由於股市交易受國內外經濟風吹草動影響，說真的不容易預估， 證交稅主要和股市交易量有關， 財政部籌編明年預算時會參考今年情況，希望國內經濟發展好、 股市也很好，且可在證交稅反映， 目前對明年證交稅有較樂觀的預期。

但以今年前8月台股日均值達3,352億元來看， 財政部明年證交稅編列日均值3,563億元來設算，比較今年前8 月市場實際成交日均值，增加幅度僅為 6.29%。 財政部對明年台股是抱持樂觀看法沒錯，但調高幅度不到一成。

政府對明年台股表現抱持樂觀態度，但台灣產業表現會如何呢？目前 市場對半體體及AI股前景仍有疑慮， 尤其高科技產業佔台灣產業比重很大， 投資人相當關心廠商對庫存調整及下半年需求恢復情況， 都將攸關台股大盤能否持續向上攻？

不少法人對台股2024年也表示樂觀， 認為獲利可望有雙位數成長，認為台股拉回應該找買點。台新200 0高科技基金經理人沈建宏就表示，下半年基本面優於上半年，20 24年又優於2023年的景氣前提下，對台股後市無須悲觀， 預期個股表現將優於大盤表現。

不過，證交所統計，8月單月當沖成交值占比達43.64%， 意即，台股成交值中約有超過四成左右是靠當沖交易所創造而來， 明年台股日均值要達3,563億元，少不了需要當沖客的挹注， 從股票當沖證交稅減半歷史來看，對於市場的量能、 交易機會確實有正面的幫助，但現股當沖利於市場波動放大， 也代表當沖交易確實有助漲、助跌的效果。

這兩年台股大都處在上漲的牛市， 且當沖交易成本低會讓你更傾向極短線，但市場出現結構性變化， 當市場稍有回檔時，違約交割的比例就快速上升， 今年來違約交割事件屢有發生，且下半年違約金額有升高跡象， 發生違約者年紀越來越年輕，所謂的少年股神很多都沈船了。

立法院在2021年拍板三讀通過，確定當沖降稅延長三年， 當沖交易證交稅稅率，減半至千分之1.5延至2024年底， 若以政府對2024年證交稅預估來看， 當沖能持續發揮提升台股市場流動性之效果， 當沖稅率減半有可能再度延長， 但如何增加新手認知及小心低成本交易的風險， 政府相關部門及單位責無旁貸。