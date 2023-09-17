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台灣進口蛋爭議難平 農業部長陳吉仲多次請辭傳今獲准

By 李朝儀, 台灣英文新聞－記者
2023/09/17 19:17
農業部長陳吉仲進口蛋風波纏身今（17）日請辭獲准（圖／中央社）

農業部長陳吉仲進口蛋風波纏身今（17）日請辭獲准（圖／中央社）

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合報導）超思公司進口巴西雞蛋爭議越演越烈，農業部長陳吉仲身處風暴中心，據傳多次請辭直至今（17）日獲准，行政院對此暫無回應。

進口蛋專案鬧出一人公司、進口疫區蛋、進口數量兜不攏、洗選日期標示有誤、台農背黑鍋等種種問題，昨日農業部再次說明進口蛋流向，指出今年3到7月已進口1億4531萬顆，洗選蛋後通路上架販售共2,491萬顆，占比1成7；加工共3,428萬顆，占比2成3，庫存共有3,209萬顆，占比2成2。

陳吉仲提及，有5402萬顆蛋因洗選、運輸損耗及過期，約232萬顆利用成肥料，另5170萬顆待銷毀，占比3成7，不會流入市面；農業部次長陳駿季也指出，銷毀雞蛋費用平均一顆5元，5100萬顆（待銷毀蛋) 大約 2 億多元，再度引爆輿論。

在進口蛋爭議後，陳吉仲曾多次大動作上火線說明、澄清，也提告捍衛清白，多次請辭部長一職未獲准，然而傳今日下午總統蔡英文終於批准辭呈，這位「末代農委會主委」、上任48天的農業部長陳吉仲將下台一鞠躬。

行政院發言人室對此目前沒有回應。

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