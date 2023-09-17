三十年忠心換絕情？俄國最老盟友亞美尼亞正轉向美國

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）亞美尼亞共和國數十年來依靠俄國提供安全保障，然而俄國多次未能履行承諾，也未能遏止其鄰國亞塞拜然的侵略行徑，使得亞美尼亞開始走向美國懷抱，而亞國本次與美國舉行聯合軍演，正是與俄國漸行漸遠的例證。

CNN報導，亞美尼亞在本月11日與美國舉行聯合軍演，共有85名美國士兵與175名亞美尼亞士兵參與，意在讓亞國做好參與國際維和任務的準備。儘管演習規模不大，但看在數十年來為亞美尼亞唯一安保提供者的俄國眼裡，是該國一系列「不友好行動」的最新動作。

2022年俄烏戰爭爆發至今，亞美尼亞首度向烏克蘭提供人道援助，該國國會也即將批准《國際刑事法院羅馬規約》，這意味著若俄國總統普丁（Vladimir Putin）若前往亞美尼亞，這個長期被視為俄國後院的國家將有義務逮捕他。

亞美尼亞之所以轉向美國，是因為對俄國不願或無法保護該國免受鄰國亞塞拜然的侵略感到失望，並質疑俄國是否有能力繼續控制前蘇聯國家及衝突。

「亞美尼亞的安全架構99.999%與俄國相關，而如今俄國也需要武器...即便有心，也已無法滿足亞美尼亞的需求，」亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）表示，該國開始嘗到信任俄國、由俄國幾乎全權負責國家防務的「戰略錯誤」之「苦果」。

一片忠心換絕情

自2018年帕辛揚在「天鵝絨革命」的支持下上台，亞美尼亞與亞塞拜然的關係日益緊張。兩國間爭議領土「納戈爾諾卡拉巴赫」（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡）地區，在過去三十年中，引發過兩次戰爭，上次正是2020年。國際社會承認納卡地區是亞塞拜然的一部分，但居民大多都是亞美尼亞人。

俄國聽過停火談判協助結束該場戰爭，根據協議，約2000名俄國維和人員將部署至納卡地區，守衛唯一連結亞美尼亞與納卡地區的拉欽走廊（Lachin Corridor）。然而，俄方並未阻止亞塞拜然軍隊沿著拉欽走廊設立軍事檢查站，阻礙亞美尼亞向飛地輸入糧食。亞塞拜然否認實施封鎖，俄國否認不作為的指控。

亞美尼亞一直堅信時機成熟時，俄羅斯會履戰略義務，保衛亞國免於外國侵略，而2020年、2021年及2022年亞國都沒有得到所謂的保障，深感背叛。

亞美尼亞美國大學（American University of Armenia）外交政策副教授馬特沃西揚（Vahram Ter-Matevosyan）表示，過去30年來，亞美尼亞幾乎做了俄國想做的一切事情，包括俄國在2013年表達不滿後，該國便停止試圖融入歐洲，而這種忠誠僅換來許多自作自受的代價。

俄國被動履約 等同偏向亞塞拜然

馬特沃西揚指出，俄國未能兌現確保拉欽走廊安全的承諾，也未能交付亞國所購買的武器，以及未能遏制亞塞拜然對亞美尼亞的擴張主義與侵略行徑，都使得亞美尼亞別無選擇地走上尋求安全庇護多樣化的道路。

有分析指出，俄烏戰爭導致俄國分心，無法履行對亞美尼亞安保承諾；智庫歐洲外交關係委員會專家杜穆林（Marie Dumoulin）表示，造成當前局面的部分原因，是俄國試圖讓亞美尼亞與亞塞拜然站在同一邊，但亞塞拜然的持續侵略行徑讓這變成不可能的任務。

杜穆林向CNN表示，自2020年來俄國一直不願選邊站，但這種被動的態度本身，就是傾向亞塞拜然的立場。而普丁與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）的私交，也使得莫斯科與巴庫之間的關係日益密切，而這樣的發展可能以亞美尼亞為代價。