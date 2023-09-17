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蘋果iPhone 15系列9/15預購搶爆　鴻海董事長劉揚偉親赴鄭州廠掌握生產進度

網友表示，最早9月22日就能拿到iPhone 15最新手機。而9/22也是台灣門市發售日期。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/17 17:31
圖/台灣蘋果官網

圖/台灣蘋果官網

(台灣英文新聞/科技組 綜合報導) 蘋果（APPLE）日前發表的iPhone 15系列新機在9月15日晚間8點開放預購，三立新聞報導，各大電信行首波預約5分鐘就額滿，各式機型被瘋搶，至於何時會到貨？網友表示，最早9月22日就能拿到iPhone 15最新手機。而9/22也是台灣門市發售日期。

蘋果iPhone 15系列9/15預購搶爆　鴻海董事長劉揚偉親赴鄭州廠掌握生產進度(圖/Dcard)

巧的是鴻海官方臉書17日po出董事長劉揚偉近日親自前往鴻海中國鄭州園區，與第一線同仁交流，瞭解園區最新營運情況，

中央社報導，由於蘋果iPhone 15系列上週亮相、本週開賣，外界揣測劉揚偉此行也在iPhone最大生產基地掌握iPhone 15量產進度。

鴻海17日中午在官方臉書貼文指出，董事長劉揚偉除了視察員工醫療衛生服務站、平安建設中心、宿舍環境、新廠房工地等，並親自檢視每個環境細節，體驗數位化的健康監測儀器，逐一傾聽員工的回應，透過面對面交流，了解每個員工的心聲。

鄭州廠區是鴻海集團在中國製造iPhone最大生產基地，市場推測，劉揚偉此行親自前往鄭州廠區，也了解掌握iPhone 15系列生產進度。

蘋果在13日凌晨推出iPhone 15系列4款新機，外資法人評估，鴻海仍是iPhone 15系列最大組裝代工比重供應商，預估鴻海在iPhone 15整體組裝代工比重約58%至60%，切入iPhone 15、高階iPhone 15 Pro、以及頂級版iPhone 15 Pro Max組裝代工。

此外，法人也評估，鴻海旗下工業富聯是iPhone 15 Pro系列鈦金屬邊框主要供應商，在USB-C連接埠和傳輸線部分，鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技也是主要供應者。

中國媒體在8月中旬曾報導，iPhone 15已在鴻海集團完成試產，8月中旬全面量產。

當地報導並指，阿里巴巴天貓商城的蘋果商店一開賣iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max，一分鐘內就售罄。

展望下半年營運，鴻海日前指出，已進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，整體來看第3季業績將較第2季成長，第4季鴻海營運「鐵定」會比第3季好。
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更新時間 : 2023-09-17 18:10 GMT+08:00

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