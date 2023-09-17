中國前後任國防部長紛失蹤 矢板明夫：政權末期習近平清算親信

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）繼前中國外交部長秦剛後，中國現任國防部長李尚福、前任魏鳳和也失蹤，資深日本媒體人矢板明夫指出，這些人都是中國領導人習近平「親信中的親信」，並直指獨裁政權末期統治者往往清算自己的部下。

繼前中國外交部長秦剛消失一個多月後被免職，《金融時報》15日引述美國官員說法指出，中國國防部長李尚福出席8月29日於北京舉行的「中非和平安全論壇」後，已逾２週沒有公開露面，並因「健康因素」缺席9月的中越防務合作年度會議。美方認為李尚福已遭解職，並被官方軟禁、調查中。

根據中國國防部網站人事資訊，目前李尚福仍為國防部長，《華盛頓郵報》引述澳洲國立大學政治分析專家宋文笛（Wenti Sung）說法指出，李尚福「被消失」可能與當局整肅火箭軍有關。中國近幾任國防部長皆與火箭軍關係密切，包括魏鳳和出身火箭軍、李尚福主管的中央軍委裝備發展部也會涉及火箭技術，而中央軍委裝備發展部，向來是中國軍方最「最腐敗」的單位之一。

資深日本媒體人矢板明夫在臉書指出，中國國防部長李尚福失蹤已兩星期，根據種種跡象，前任國防部長魏鳳和也落馬，「值得注意的是，不管是秦剛、李尚福，還是魏鳳和，都是習近平『親信中的親信」』。

矢板明夫回憶，2012年11月習近平剛剛當選共產黨總書記沒有幾天，就提拔了魏鳳和當上將，並為魏鳳和一個人舉辦了一場隆重的上將授銜儀式。此前，江澤民和胡錦濤舉辦上將授銜儀式時，至少都要有五、六個上將參加，所以當時的儀式格外引人注目，「習近平好像是在向全世界宣布『魏鳳和是我的人』」。後來，魏鳳和作為習近平的打手，到處大放厥辭。在台灣問題上說過很多威脅恐嚇的話。

矢板明夫指出，李尚福也是習近平一手提拔上來的。他擔任解放軍總裝備部長時，受到了美國的制裁。很多人認為，李尚福不可能出任國防部長，因為國防部長的主要工作是展開軍隊外交，如果被美國制裁，就不方便和美國軍方見面，會影響工作。但大家沒有想到的是，習近平偏偏不信邪，硬是提名了李尚福當國防部長。可見習對李的信任。李尚福不久前還連續兩次出訪俄羅斯。在國際舞台上頻頻刷存在感。

至於李尚福為什麼會被清算？矢板明夫分析，有人說是他擔任裝備部長時代，花高價從俄羅斯買了很多不能用的武器，現在因為俄羅斯的武器在烏克蘭戰場被驗證戰鬥力不足，東窗事發被清算。這種說法不知真假，「但歸根結底，應該是習近平認為，李尚福在忠誠度上出了問題。魏鳳和應該也是一樣。」

矢板明夫表示，「回顧人類歷史，獨裁政權末期的時候，統治者往往會表現出對部下的強烈不信任感。會一批又一批的清算自己的部下。中國古代的隋煬帝、崇禎皇帝、太平天國的洪秀全，都曾經把無數為自己賣命的大臣下獄或者除掉。」

矢板明夫說，「幾個月之內，把手下最重要的外交部長和國防部長連續下架，這樣的情況實屬罕見。也許中共內部真的發生了不為人知的激烈內鬥。政權難道真的到了末期了嗎？」