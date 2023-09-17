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歐盟將投入2.6億歐元　杜絕亞馬遜雨林濫伐問題

週五於西班牙聖地亞哥德孔波斯特拉舉行的歐盟與拉美財長會議中，確立將各單一國家提供的資金整合至美洲開發銀行（IDB）下的資訊處理平台。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2023/09/17 15:32
圖/Presidencia española del Consejo de la UE@eu2023es

圖/Presidencia española del Consejo de la UE@eu2023es

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）上任後拋出多項保護亞馬遜雨林的新政策，並睽違14年邀集亞馬遜合作條約組織 （ACTO）國家召開峰會，長期致力保護環境的歐盟也不落人後，於昨（16）日宣布將投入大量資金以杜絕亞馬遜雨林的濫伐問題。

被《路透社》稱為「歐洲國家隊」（Team Europe）的成員包含歐盟各成員國及歐洲投資銀行（EIB）等國家間組織，西班牙、義大利、瑞典、法國、德國及荷蘭等國已提出高達2.6億歐元的經費，將基於歐盟全球戰略的「全球門戶倡議」（Global Gateway Scheme）確保資金被用在「正途」上。

「全球門戶倡議」於2021年底推出，宗旨在於讓歐盟與其他重要合作夥伴建立更大規模、更民主及更具持續性的貿易網絡架構，一篇2022年的BBC報導認為，該倡議聚焦於完備非洲與拉丁美洲地區的交通、電力等基礎建設，頗有跟中國一帶一路計畫打對台的架勢。

歐盟在7月提出將在2027年前對拉美地區投資達450億歐元，雨林保護與防止濫伐也在倡議的計畫之中，不過在此之前，外界曾多次質疑這一大筆經費的實際運用並沒有受到監管，導致實際執行狀況與成果不明，因此本次才特別強調將建構完善機制以確保雨林保護得到落實。

週五於西班牙聖地亞哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）舉行的歐盟與拉美財長會議中，確立將各單一國家提供的資金整合至美洲開發銀行（IDB）下資處平台，實現對經費的統一管理，希望藉此確保有限的經費被實際用於原本計畫的目的上。
巴西
歐盟
亞馬遜雨林

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