歐盟將投入2.6億歐元　杜絕亞馬遜雨林濫伐問題

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）上任後拋出多項保護亞馬遜雨林的新政策，並睽違14年邀集亞馬遜合作條約組織 （ACTO）國家召開峰會，長期致力保護環境的歐盟也不落人後，於昨（16）日宣布將投入大量資金以杜絕亞馬遜雨林的濫伐問題。
被《路透社》稱為「歐洲國家隊」（Team Europe）的成員包含歐盟各成員國及歐洲投資銀行（EIB）等國家間組織，西班牙、義大利、瑞典、法國、德國及荷蘭等國已提出高達2.6億歐元的經費，將基於歐盟全球戰略的「全球門戶倡議」（Global Gateway Scheme）確保資金被用在「正途」上。
El gobernador #bdeHdeCos y la presidenta del @ecb Christine @Lagarde copresiden la reunión de gobernadores en el #ECOFIN @eu2023es en #SantiagodeCompostela pic.twitter.com/2heM061ZfQ— Banco de España (@BancoDeEspana) September 16, 2023
「全球門戶倡議」於2021年底推出，宗旨在於讓歐盟與其他重要合作夥伴建立更大規模、更民主及更具持續性的貿易網絡架構，一篇2022年的BBC報導認為，該倡議聚焦於完備非洲與拉丁美洲地區的交通、電力等基礎建設，頗有跟中國一帶一路計畫打對台的架勢。
歐盟在7月提出將在2027年前對拉美地區投資達450億歐元，雨林保護與防止濫伐也在倡議的計畫之中，不過在此之前，外界曾多次質疑這一大筆經費的實際運用並沒有受到監管，導致實際執行狀況與成果不明，因此本次才特別強調將建構完善機制以確保雨林保護得到落實。
週五於西班牙聖地亞哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）舉行的歐盟與拉美財長會議中，確立將各單一國家提供的資金整合至美洲開發銀行（IDB）下資處平台，實現對經費的統一管理，希望藉此確保有限的經費被實際用於原本計畫的目的上。
#ECOFIN | Family photo of the members of Economic and Financial Affairs Council during the informal ministerial meeting on economic and financial affairs in Santiago de Compostela.— Presidencia española del Consejo de la UE (@eu2023es) September 16, 2023
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