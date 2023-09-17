西非尼日、馬利、布吉納法索3國軍政府組防禦聯盟　宣稱聚焦區域反恐行動

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 或許是為了阻止西非經濟共同體（ECOWAS）對軍事政變者的可能干預，今（2023）年7月剛發生政變的尼日與其他兩個由軍方控制的布吉納法索、馬利政府於昨（16）日簽訂了共同防禦協定，以確保任何一個國家遭受攻擊時，其他兩國將給予協助。

這個正式名稱為《薩赫勒國家聯盟》（Alliance of Sahal States）的協議其實包含經濟、政治等多個面向的合作，不過軍事上的合作更受到外界關注。

尼日爆發軍事政變後，ECOWAS曾對軍方發出最後通牒，要求其限期恢復民選政府，否則將祭出除經濟封鎖以外的軍事干涉，基於唇亡齒寒的心理，馬利與布吉納法索幾乎是第一時間表達對尼日的支持，表示若ECOWAS對尼日發起軍事行動，將視為對兩國宣戰。

馬利軍政府首腦戈伊塔（Assimi Goita）推文表示，三國將共同建構一個集體防禦和互助架構；國防部長迪奧普（Abdoulaye Diop）則指出，重點在於共同對抗境內的恐怖主義。

J’ai signé ce jour avec les Chefs d’Etat du Burkina Faso et du Niger la Charte du Liptako-Gourma instituant l’Alliance des États du Sahel (AES) ayant pour objectif d’établir une architecture de défense collective et d’assistance mutuelle au bénéfice de nos populations. pic.twitter.com/IjT43NHrKs — Colonel Assimi GOITA (@GoitaAssimi) September 16, 2023

事實上，馬利、布吉納法索、尼日曾與查德和茅利塔尼亞兩國同為法國支持的「G5薩赫勒聯軍」（G5 Sahal alliance joint forces）一部分，自2017年開始一同掃蕩與蓋達組織和伊斯蘭國勾結的武裝伊斯蘭民兵和恐怖分子，然而，三國在軍事政變發生後相繼驅逐境內的法國軍隊，與西方國家聯手反恐的行動也因而陷入停滯。

現階段，法國政府已自馬利和布吉納法索撤軍，而尼日雖然已提出同樣要求，目前法軍仍在與軍政府對峙當中，同一時間，由於法國撤出所造成的兵力真空，2015年一度與馬利政府簽署和平協議的阿雷格（Tuareg）武裝團體已再度捲土重來並攻佔了北部的省分，地區秩序可能將再度陷入混亂。