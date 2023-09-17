〈時評〉國際經貿區域化不利台灣外銷 力推觀光係一解方

國際經貿快速變動區域化發展態勢明顯，歐洲經濟續頹，美國轉佳，美聯準會可能上調成長預期一倍，中國8月進出口續雙降，但略優於預期，今年保5恐有困難，台灣迄8月出口已連12黑，不容低估外貿困境，應積極推動觀光旅遊產業。

歐洲經濟火車頭德國今年相當辛苦，7月份工業生產環比下降0.8%，已連續第3個月挫低，通膨、高能源價格，加上中國經濟疲軟，都造成相當大的影響，慕尼黑經濟研究所預測，德國經濟復甦比預期更麻煩，已無法在下半年實現，今年經濟成長率只有1.4%，德國經濟感冒，全歐都跟著打噴嚏。

中國8月進出口雙降，其中出口下降8.8%，進口降7.3%，雖然比路透社之前調查的預期較佳，卻也顯示龐大製造業面對海外巿場的萎縮，壓力沈重，近期人民幣持續貶值，以人民幣計的進出口降幅，小於以美元計價，官僚們目前窮於應付不動產蕭條、內需疲弱、地方債務嚴重、失業率居高不下，經濟情勢嚴峻，不言而喻。

8月份中國貿易順差683.6億美元，低於預期的738億美元，比7月份的貿易順差806億美元再縮減。其中對美國減少9.5%，歐盟減少19.6%，東盟減少13.3%，日本減少

20.1%，對俄羅斯增速放緩至37.3%。中國經濟放緩，可想而知，問題是美國及歐洲不再是中國前二大貿易夥伴，取而代之的是區域全面經濟伙伴協定（RCEP）成員國，平均每月為中國創造6千億美元的外銷出口。

RCEP實施上路不到2年，卻已快速成為全球最大的自由關稅貿易區，其次是2018年的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），以及美加墨協定。三大區域貿易協定改變全球貿易情勢，不容忽視，問題是台灣並沒有參加這些區域貿易協定，在出口競爭上，將因關稅問題，吃盡悶虧。

以RCEP為例，台灣目前有3成產品受到衝擊，對應的就業人數、國內生產毛額（GDP）就不容忽視。台灣迄8月外銷出口已連12黑，比中國、韓國、香港、新加坡、日本，衰退幅度更大，而中國、韓國是RCEP最大贏家，中國是台灣最大買家，韓國是最大的競爭對手，區域化競爭情勢，將使台灣倍感壓力。

RCEP國家當前有3大優勢，就是年輕人口多，政府產業政策明確，加上地緣政治衝擊，成為全球供應鏈重組，受惠最大的區域經濟體。2023年東協企業獲利年增率將高達21%，成為獲利最大的區域經濟體。也成為台灣強烈的競爭對手，尤其是製造業及服務業，台灣都必須警惕競爭壓力沈重。

在北美方面，新版北美自由貿易協定－美墨加協定（USMCA）2018年生效，加上川普對中國商品徵收關稅，墨西哥、加拿大快速取代中國，成為美國最大貿易夥伴，也證明「近岸外包」（nearshoring) 已成國際經貿的新趨勢，各國都正積極把重要商品供應鏈，佈署在地理與政治上更符合區域利益的國家。

台灣當前最大的困境，在於無法參加區域經貿組織，即使是去（2022）年美國倡導的IPEF (印太經濟架構)，亦因美方不希望被誤會為抗中聯盟，意外被排除在外，又失去加入經貿組織、發揮關稅優惠的機會。面對國際經貿區域化發展趨勢，如何突破困境，找到生命的出口，成為當務之急。

台美貿易暨投資架構協定（TIFA）對台灣意義重大，尤其「21世紀貿易倡議」成為美台雙方另闢途徑，深化雙方經貿關係的重要模式，雙方就「貿易便捷化、反貪腐、中小企業、良好法規、服務業國內規章的提議文本內容，交換意見」，如何發揮經貿關係效益，促使台灣有更好的機會，融入國際經貿組織，對於台灣未來經濟發展，應有重要意義。

另外中國最近針對「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）提出不同看法，事實上這項協議對兩岸雙方經貿往來，都有相當重要的意義，不需要泛政治化解讀，尤其可能影響台灣石化、機械、紡織、運輸工具、鋼鐵、水泥、模具、農漁產品、電子、橡膠、金屬製品、醫材、玻璃纖維等多項產品的外銷。

政經分離，對於兩岸經濟發展，應該是正確的方向，也符合雙方利益，這是經貿主管機關，需與對岸積極努力溝通的方向，以避免影響台灣對外貿易發展。

國際經貿區域化發展，中美關係惡化，全球經濟未見復甦，都直接衝擊台灣經濟，以台灣外貿佔台灣GDP比重高達7成，影響當然深遠，如何深化台美「21世紀貿易倡議」，穩定兩岸經貿關係，並融入東協及歐洲經貿體系，穩定台灣經濟發展，是外銷出口連12黑的當務之急。

無煙囪的觀光旅遊產業，佔世界各國GDP平均值的10%，台灣卻不及2%，泰國規劃迄2027年將達GDP的25%，值得台灣參考學習。以台灣當前外銷佔GDP比重高達7成，風險太過集中，應積極發展觀光旅遊產業，促進內需發達，帶動經濟發展，兼可平均社會財富，解決長期困擾的低薪問題。