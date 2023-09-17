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最後一天！國際拍賣行Phillips台北預展　德國藝術家《抽象畫》估價10億天花板

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/09/17 11:29
德國藝術家Gerhard Richter 1987年氣勢十足的《抽象畫》為國際拍賣行Phillips香港及紐約秋季拍賣台北預展中的亮點作品...

德國藝術家Gerhard Richter 1987年氣勢十足的《抽象畫》為國際拍賣行Phillips香港及紐約秋季拍賣台北預展中的亮點作品...

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)國際拍賣行Phillips香港及紐約秋季拍賣台北預展中，德國藝術家Gerhard Richter的1987年作品《抽象畫》為整場亮點。

Phillips秋拍於9月16至17日在台北BELLAVITA地下一樓《藝文空間》舉行，展出逾40件當代藝術及珠寶，其中估價最高的前三名，從低至高分別為，Nicolas Party《靜物與橄欖》、奈良美智傑作《不就是不》、Gerhard Richter《抽象畫》。

最後一天！國際拍賣行Phillips台北預展　德國藝術家《抽象畫》估價10億天花板
Nicolas Party擅長風景及靜物畫，家鄉景色為其創作靈感，他在拍賣市場上前5大高價成交的作品中，水果靜物系列就佔2件足見地位，此次展出的《靜物與橄欖》撇除擅長的粉彩，使用油畫創作更具一股奇幻氛圍。（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

瑞士藝術家Party油畫《靜物與橄欖》於2013年英國個展首度展出，耗費近10至20個月時間完成，以超現實主義的筆觸描繪靜物與風景而著稱，水果靜物畫最受追捧，他在拍賣市場前10大高價成交的作品均在過去3年內創下，足證藝術家的市場走勢強勁，該件作品估價約為1億6千萬。

最後一天！國際拍賣行Phillips台北預展　德國藝術家《抽象畫》估價10億天花板
日本當代藝術界身價最高的在世藝術家奈良2006小女孩《不就是不》首度於台灣展出，估計拍出3億台幣。（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

奈良美智《不就是不》首度現身拍場，為其2006年創作巔峰之作，曾於2007年由德國畫廊Galerie Zink在柏林舉辦的《奈良美智+ graf：柏林巴拉克》展覽亮相，估價約為新台幣3億，將於10月7日舉行的「二十世紀及當代藝術」晚間拍賣。

Richter長逾400公分、氣勢非凡的《抽象畫》首度台灣展出，展現藝術家標誌性的刮板繪畫技巧，其紅黃配色屢創拍賣新高，這次估價拍出10億台幣，為拍賣史上估價最高、尺幅最大的作品之一，將於美東時間11月14日舉行之「二十世紀及當代藝術」紐約晚間拍賣上拍。

台北預展結束後，將於9月28日至10月7日移師香港展出。
拍賣
Phillips
秋季拍賣
台北預展
藝術
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更新時間 : 2023-09-17 11:41 GMT+08:00

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