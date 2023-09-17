侯友宜：盼美方多關注台海和平• IPEF多協助台灣「巧遇」紐約市長互相加油打氣

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國民黨總統參選人侯友宜訪問美國，他於紐約時間16日表示，來美國主要有2個議題，一是希望美國行政部門和國會，能多關注台海和平穩定議題，二是在經濟貿易上，美國主導的印太經濟架構（IPEF），能夠多多協助台灣。

侯友宜15日啟程抵達美國後，當地時間15日在紐約與智庫對談時，他表示對中國大陸的意圖，不會存有不切實際的期待，對美國支持台灣的安全，也不會視為理所當然。

中央社引述侯友宜16日上午受訪表示，台灣本身要不斷提升自我防衛能力，也要加強軍備，更重要的是，要和友好的同盟國家共同合作。

侯友宜說，他來美國主要有2個議題，一是希望美國行政部門和國會，能多關注台海和平穩定議題，並增進台灣自我防衛能力；二是由美國主導的印太經濟架構，能夠給台灣多多協助，並在洽簽自由貿易協議上，也能讓台灣與其他國家多合作。

被問到15日參觀紐約時報與16日接受彭博專訪，談了哪些議題，侯友宜說，不管是在紐約時報或是彭博，記者訪問的主要內容，還是關注兩岸問題、台海是否安定，以及台灣未來的領導人，在面對台海局勢時扮演何種角色。

侯友宜指出，他清楚地向紐時、彭博提出，一定用實力確保和平、以交流增進理解，彼此間一定要對話來降低風險，讓台灣扮演促進和平者、風險降低者；主要目標是讓台灣安定、台灣安全、世界安心，他未來會逐一向台灣媒體，做更詳細說明。

談及15日晚間與紐約市長亞當斯（Eric Adams）巧遇，侯友宜說，非常謝謝朋友的安排，由於都是警察出身，見面時有互相打氣祝福、加油，朝共同目標邁進。

侯友宜也說，長期以來國民黨和美國的關係，一直保持密切合作，這次他到美國，謝謝長期保持友好關係的美國友人，一直都非常關心台海問題、台灣發展，更關心好朋友的未來。

至於有媒體報導，此次與亞當斯巧遇是中國友人幫忙，侯友宜對此未正面回應，但一旁的國民黨副主席夏立言強調，這位友人不是中國人，絕對是台灣人。

侯辦表示，由於侯友宜跟亞當斯兩人未來都將面臨選舉挑戰，見面時相互打氣、加油，互祝成功。

侯友宜15日展開訪美之旅，首站到訪紐約，接連拜會外交政策全國委員會（NCAFP）、外交關係委員會（CFR）等智庫，也到紐約市警察局參訪「情資整合即時打擊聯合指揮中心」。外界關注，侯友宜是否會與同樣是警察出身的亞當斯會面。

侯友宜競選辦公室15日發出新聞稿表示，侯友宜15日晚間與亞當斯經友人安排下，有了一場「巧遇」。

侯辦指出，亞當斯與侯友宜同為警察出身，同樣也分別在明年（2024），及後年（2025）面臨選舉的挑戰，兩人見面相互打氣、加油，互祝成功。