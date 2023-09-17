更新【台灣2024總統大選】賴佩霞啟動放棄美國國籍程序　與郭董攜手完成連署登記申請

更新時間: 2023-09-17 10:44

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 最新消息指出，鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞今天(17日) 上午已經到中選會申請登記為總統副總統選舉被連署人，18日將啟動連署站點。

至於雙重國籍問題，賴佩霞已於昨(15日) 下午向AIT遞件申請放棄美國籍。

賴佩霞有雙重國籍問題，由於具外國籍者不得登記為候選人，郭霞配若通過連署，必須在11月24日參選登記最後一天前完成放棄，否則將無法登記參選。

中央社16日引述郭董陣營發言人黃士修表示，外界雖認為過程需時3個月至6個月，但賴佩霞因家庭因素取得美籍，現在居住在台灣，「要放棄美國籍是比較簡單的」。

他舉例說, 昔日親民黨總統參選人宋楚瑜副手林瑞雄，兩個月內就拿到放棄證明，郭台銘也有信心在期限內完成程序、取得資格。

首次發稿: 2023-09-17 10:00

賴佩霞啟動放棄美國國籍程序 郭台銘代發聲明: 她的決心不會動搖

(左圖:中央社, 右圖: 郭台銘臉書; TN合成)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 2024總統大選獨立參選人郭台銘的副手賴佩霞，因雙重國籍引起爭議。昨(16日) 賴佩霞在自己的臉書po文, 告知外界她已展開放棄美國國籍的正式程序, 同一時間, 郭台銘也在自己的臉書代她發布聲明。

賴佩霞PO文內容如下(斜體字) :

關於放棄美國國籍

佩霞向大家報告，我已經在9月15日啟動了放棄美國國籍的正式程序。

我出生台灣，大部分的個人生活與工作範圍都在這裡；我的親人與朋友，也大多生活在台灣這片土地。

父親美國人，母親台灣人，由於父母的身分，我擁有中華民國與美國國籍。

我很榮幸接受郭台銘先生的邀請，作為他副總統搭檔。雙重國籍身份並不會改變我心中對國家的認同，而我也了解投入一場總統選舉，國籍身份沒有模糊空間。早在受邀副總統搭檔的第一時間，就將此情形提出，並規劃於宣布後立即進行作業、放棄美國國籍，大家轉瞬間有很多的臆測，但一切都按照原訂計劃推進中。

我承諾，將全心全意與郭台銘先生合作，一起努力為台灣追求「和平、繁榮」的新環境、新氣象！

謝謝大家的關心與耐心。

#賴佩霞

郭台銘16日在自己的臉書PO文表示:

我說過，尋找人選並不容易，她不能只是一道清流，還得有傻子般的熱情。

一如預料，賴佩霞在宣布與我搭檔參選後，開始遇上四面八方的臆測，有人拋出了國籍問題，以為能夠動搖她的決心。

我只能笑著說，外界需要一些時間，來好好認識佩霞，她比我會溝通，但對於心中堅持的事情，她與我一樣，絕對直道而行。

就在昨天，她已經啟動了放棄美國國籍的正式程序，消除所有模糊空間，她是我最好最強的搭檔，我們將義無反顧投入這場改革與冒險！

這份聲明先由我代發，也向各位宣佈，賴佩霞的臉書專頁正式開張，請大家一定要按讚、分享！

這場艱難的戰役，我們背後沒有政黨，只有主流民意的支持，我們會全力以赴，共創和平、繁榮、清廉的中華民國！