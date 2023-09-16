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中國習班底高官接連消失 美國駐日本大使嘲諷用語惹議、惹猜疑

美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）在社交平台推文質疑李尚福可能被軟禁，不過用字極盡挖苦之能事，引來側目。美國務院則不願正面回應記者疑問伊曼這些「非傳統作法」

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/16 21:03
美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）（路透社圖片)
美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）（路透社圖片)

美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）（路透社圖片)

美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）（路透社圖片)

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）中國國防部長李尚福逾兩周未露面，甚至缺席越南與中國的防務合作會議，外界推測李尚福因貪污案接受調查或遭整肅，美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）甚至在社交平台Ｘ推文質疑李尚福可能被軟禁，不過用字極盡挖苦之能事，引來側目。

身為美國外交官的伊曼紐爾此等發言，自是引來外界關注，國務院發言人馬修米勒（Matthew Miller）周五在例行記者會上被問到伊曼紐爾發言的妥適性時，米勒四兩撥千斤地說：「大使伊曼紐爾的表達風格一向很豐富」。被問到伊曼紐爾的推文是否事前經過國務院同意，米勒則婉拒回應。

針對李尚福消失事件，伊曼紐爾的第一則嘲諷式推文寫道，習近平下的高官們近來接連從公眾視野消失，像極了英國阿嘉莎克莉絲蒂其知名推理小說《一個都不留》（And Then There Were None）故事情節當中，一幢英式豪宅內賓客接連玄秘身故事件。

「先是外交部長秦剛、火箭軍司令接連消失，現在換國防部長李尚福兩週沒露面。誰會是這場習近平炒魷魚大賽的最大贏家呢？是中國青年還是習內閣？」

他14日再發帖推測李可能被軟禁，不過「這裏（軟禁高官的宅子）空間可能已經很擠了」。

路透社報導指出，63歲的伊曼紐爾此回評論用語，在行事風格保守謹慎的外交界裏極其罕見。也有人在猜，他在此事件尖銳的發言，是否一定程度反應拜登政府對北京的態度，或有想要傳達什麼訊號。外界都知道拜登與伊曼紐爾是老相識，早在歐巴馬時代就一起共事。一名中國大使館的官員則不滿這種嘲諷的發言，向媒體抱怨相當不尊重中國政府。

據英國《金融時報》與美《路透社》取得的消息，李尚福目前人在北京接受調查，知情人士推測李尚福已被剝奪部長職權。

更新時間 : 2023-09-16 22:49 GMT+08:00

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