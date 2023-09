中國習班底高官接連消失 美國駐日本大使嘲諷用語惹議、惹猜疑

(台灣英文新聞/楊琇羽 綜合外電報導)中國國防部長李尚福逾兩周未露面,甚至缺席越南與中國的防務合作會議,外界推測李尚福因貪污案接受調查或遭整肅,美國駐日本大使伊曼紐爾(Rahm Emanuel)甚至在社交平台X推文質疑李尚福可能被軟禁,不過用字極盡挖苦之能事,引來側目。

身為美國外交官的伊曼紐爾此等發言,自是引來外界關注,國務院發言人馬修米勒(Matthew Miller)周五在例行記者會上被問到伊曼紐爾發言的妥適性時,米勒四兩撥千斤地說:「大使伊曼紐爾的表達風格一向很豐富」。被問到伊曼紐爾的推文是否事前經過國務院同意,米勒則婉拒回應。

針對李尚福消失事件,伊曼紐爾的第一則嘲諷式推文寫道,習近平下的高官們近來接連從公眾視野消失,像極了英國阿嘉莎克莉絲蒂其知名推理小說《一個都不留》(And Then There Were None)故事情節當中,一幢英式豪宅內賓客接連玄秘身故事件。

「先是外交部長秦剛、火箭軍司令接連消失,現在換國防部長李尚福兩週沒露面。誰會是這場習近平炒魷魚大賽的最大贏家呢?是中國青年還是習內閣?」

他14日再發帖推測李可能被軟禁,不過「這裏(軟禁高官的宅子)空間可能已經很擠了」。

路透社報導指出,63歲的伊曼紐爾此回評論用語,在行事風格保守謹慎的外交界裏極其罕見。也有人在猜,他在此事件尖銳的發言,是否一定程度反應拜登政府對北京的態度,或有想要傳達什麼訊號。外界都知道拜登與伊曼紐爾是老相識,早在歐巴馬時代就一起共事。一名中國大使館的官員則不滿這種嘲諷的發言,向媒體抱怨相當不尊重中國政府。

據英國《金融時報》與美《路透社》取得的消息,李尚福目前人在北京接受調查,知情人士推測李尚福已被剝奪部長職權。