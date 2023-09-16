【台灣進口蛋爭議】農業部公布進口蛋流向、5402萬顆耗損銷毀 銷毀再花納稅錢逾 2 億元

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北綜合報導）台農蛋品洗選巴西進口雞蛋標錯有效日期事件持續延燒。因應年初全球與國內雞蛋供應短缺、國內囤蛋猖獗，農業部今年3月開啓為期16個月、限地的進口蛋專案，過程中出現爭議，農業部周六繼續公布進口雞蛋流向。

進口蛋去哪?

根據農業部資訊，3到7月專案進口雞蛋共進口1億4千多萬顆，約是全國6天的需求量，進口來源國家有泰國、菲律賓、美國、土耳其、澳洲、巴西和馬來西亞等國進口，進入洗選場後上架通路販售的殼蛋共2,491萬顆，占比17.14%；加工共3,428萬顆，占比23.59%。

另外，為預期緊缺狀況入庫的雞蛋（庫存蛋) 包含殼蛋和加工蛋品共有3,209萬顆，共22.08%，不過後者因為洗選、運輸的耗損，加上部份雞蛋到期，因此一共有5402萬顆蛋是無法進入市場，部份再利用成肥料，數量約232萬顆，另待銷毀有5170萬顆，已封存。

進口蛋日期訂定羅生門

農業部長陳吉仲表示，進口雞蛋相關標示則依照生產、運輸、冷鏈等條件不同，標有90天到120天不等的保存期限，而如巴西經過40多日的船運到台灣後，需經海關查驗、邊境檢疫、報稅與放行提領等，各程序約一至二日不等，最後再統一送到中央畜產會，後續做包括洗選、加工或轉為庫存。

農業部次長陳駿季在記者會上說，蛋從巴西進口後交由中央畜產會提供給洗選業者，提供清楚說明該批進口蛋的製造日以及效期，而國內業者完成洗選裝盒，盒上會保守標示為「一個月」的有效期限，就算是一個多月也是標一個月。

農業部強調，所有專案進口雞蛋洗選後上架的標示，均要依照出口國來源場標示的有效期限，農業部將庫存進口雞蛋調度給洗選業者時，「皆有告知該批雞蛋的有效期限」。不過，這項說法與台農蛋品董事長涂萬財日前控訴的內容有出入。

針對巴西蛋誤標效期，涂萬財先是影片道歉稱「這是我的疏失」，但沒幾天聯合報13日揭露，涂萬財控訴農業部要他揹黑鍋，卻要他以違反食安法理由要對他開罰，他控「政府沒提供這批蛋何時裝船、製造日期、有效期限標示方法等資訊」，「扣除清洗、運送、包材、管銷、物流等成本，基本沒獲利。」也因此成了各說各話的羅生門。

蛋進台灣了還要洗選？

除了效期疑慮，農業粉專Lin bay好油板主林裕紘近期陸續發文，質疑部份進口蛋品質有問題。他引用某蛋商分配到的進口雞蛋照片，上頭肉眼可見糞便，這也說明為何進口雞蛋要再洗選一次，他同時也批防檢局竟會放行這樣的雞蛋。

林裕紘解釋，進口來的蛋因為長途海運，都保存在2~3度的冷藏溫度，但到了台灣，雞蛋洗選線溫度一般在40~45度之間，經過一番冷熱洗禮之後，常溫販售很快就會臭掉、變質。他也質疑農業部的進口調配規劃嚴重失誤，錯估需求，進太多雞蛋導致國內加工業者、冷凍液蛋產線都無法消耗。他提到七月蛋商公會理事長就已提出進口過多的警告。

疑慮蛋上架了，然後呢？

陳吉仲說，出包的業者已將標示蛋品全面從通路端下架，為清查是否還有標示錯誤的蛋品，農業部會跟衛福部和地方政府合作執行聯合稽查，違者一定依法辦理。

記者會上被問到進口雞蛋是否會進到傳統散裝市場？陳駿季表示，進口雞蛋經過洗選就會產生水珠，不適合再以常溫散裝出售，否則易腐壞，另外洗選也是一筆成本，通常傳統市場散裝雞蛋不會通過洗選，消費者毋須擔心。

不過被問到銷毀進口雞蛋的費用時，陳駿季表示銷毀時平均一顆5元，5100萬顆（待銷毀蛋) 大約 2 億多元。國民黨立委參選人、議員李彥秀就批評，包含已經銷毀的 232 萬顆蛋在內，銷毀費用就超過2.7億，而且這還只是銷毀，不包含這批報廢蛋先前政府吸收的差額補貼部份。李彥秀怒批農業部這次政策失誤，浪費鉅額納稅錢。