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金正恩續訪俄羅斯軍事設備　蕭依古展示極音速飛彈、海軍贈軍艦模型

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/16 18:21
9月16日俄羅斯國防部長蕭依古陪同金正恩參觀高超音速飛彈「匕首」（Kinzhal）（圖／RUSSIAN DEFENCE MINISTRY ...

9月16日俄羅斯國防部長蕭依古陪同金正恩參觀高超音速飛彈「匕首」（Kinzhal）（圖／RUSSIAN DEFENCE MINISTRY ...

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓領導人正於俄羅斯進行訪問，今（16）日在國防部長蕭依古的陪同下，參觀了極音速飛彈「匕首」（Kinzhal）等戰略武器。

金正恩今日抵達海嵾威附近的克涅維基（Knevichi）軍機場，受到俄羅斯儀仗隊熱烈歡迎，接著與蕭依古一同參觀俄羅斯航空太空軍的主要裝備，蕭依古向金正恩展示俄羅斯高超音速飛彈「匕首」（Kinzhal）。

金正恩續訪俄羅斯軍事設備　蕭依古展示極音速飛彈、海軍贈軍艦模型
俄羅斯孩子於海參崴一處火車站列隊歡迎金正恩（圖／GOVERNMENT OF PRIMORSKY KRAI via 路透社）

韓聯社報導，該飛彈被戰鬥機搭仔發射後，可在射程2000公里內達最高時速12350公里，為音速的10倍。

蕭依古還向金正恩展示了3台戰略轟炸機Tu-160、Tu-95和Tu-22M3，是俄羅斯空中核打擊力量的重要組成部分，也積極用於「烏克蘭特別軍事作戰」中。

談到其中一架轟炸機時，蕭依古向金正恩表示：「它可以從莫斯科飛到日本，再折返回來」，金正也向蕭依古詢問如何從轟炸機發射飛彈。

另外，金正恩也訪問了俄羅斯海軍太平洋艦隊，並登上薩波什尼科夫元帥反潛護衛艦（Marshal Shaposhnikov, DDG），還聽取了魚雷砲管、反潛火箭深彈發射器RBU-6000的說明。

金正恩續訪俄羅斯軍事設備　蕭依古展示極音速飛彈、海軍贈軍艦模型
金正恩登薩波什尼科夫元帥反潛護衛艦（圖／RUSSIAN DEFENCE MINISTRY via 路透社）

金正恩在簽名簿上寫下以「維護正義與和平…」開頭的一句話，還獲得俄方贈送的軍艦模型禮物。

克里姆林宮雖表示，北韓與俄羅斯並未簽屬任何協議，但外媒仍十分關注金正恩集中訪問軍事設施的目的。

金正恩接下來將訪問遠東聯邦大學，以及俄羅斯科學學院海洋生物學研究所。
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更新時間 : 2023-09-16 22:49 GMT+08:00

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