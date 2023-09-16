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金與正隨行金正恩訪俄羅斯　手提名牌包要價24萬

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/16 16:47
金正恩15日參觀加加林（Yuri Gagarin）航空工廠，一旁金與正手提迪奧黛妃包（圖／KCNA via 路透社）

金正恩15日參觀加加林（Yuri Gagarin）航空工廠，一旁金與正手提迪奧黛妃包（圖／KCNA via 路透社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓領導人金正恩一行人正於俄羅斯進行訪問，金正恩胞妹金與正此次也一同隨行，日前北韓官方釋出的照片中，金與正被拍到手上拿著法國名牌迪奧（Christian Dior）的包包，要價960萬韓元（約台幣24萬）。

金正恩於昨（15）日前往參觀阿穆爾河畔共青城（Komsomolsk-on-Amur）的加加林（Yuri Gagarin）航空工廠，而在北韓官方釋出的照片中，站在一旁的金與正手上拿著一顆黑色的Dior包包。

該款包包為大款黛妃包（Lady Dior），是Dior的熱門包款之一，這款包因1995年時任法國第一夫人贈送給英國黛安娜王妃，黛安娜外出經常攜帶而被稱為黛妃包。

台灣Dior官網目前尚無金與正手上的尺寸，但根據韓國Dior官網顯示，該包款售價為960萬韓幣。

金與正隨行金正恩訪俄羅斯　手提名牌包要價24萬
大款Lady Dior韓國官網要價960萬韓元（圖／Dior韓國官網）

金正恩女兒金主愛今年3月在洲際飛彈發射現場時，也被拍到穿著一件Dior的童裝外套，官網售價1900美元，金正恩及金正恩妻子李雪主也數次被拍到攜帶名牌。

在北韓近日糧食不足、經濟困難的情況下，仍可看出「白頭山血統」（意旨金氏家族）對名牌的熱愛。
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更新時間 : 2023-09-16 22:49 GMT+08:00

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