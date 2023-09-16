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聚焦碳封存 英國政府向油氣公司發放北海「碳封存」許可

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/16 16:10
(Shell 官網照片翻攝)

(Shell 官網照片翻攝)

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）面對全球氣候變遷，除了積極減少碳排放外，「碳封存」也是近年受到重視的技術，而擁有大量油井、天然氣田的石油公司作為碳排大戶，其已無鑽探價值的廢棄場域，也擁有封存二氧化碳的潛力，英國政府對此極為重視，並已向多間石油公司發放了在北海進行碳封存的許可。

英國政府總共對全球石油巨頭之一殼牌（Shell）、義大利國營石油公司埃尼（ENI）、英國在北海地區最大的獨立石油公司港灣能源公司（Harbour Energy）等14間公司發出了超過20張能在北海進行廢棄油井、天然氣田的碳封存許可證，總面積相當於英國約克郡（約1.19萬平方公里）。

據《衛報》報導，英國石油天然氣管理局 （NSTA）指出，這是英國政府積極發展碳捕捉、碳封存技術（CCS）政策的一環，依計畫，在2030年前這些公司將協助封存達3千萬公噸的二氧化碳，這相當於英國一年10%的排放量。

NSTA負責人培恩（音譯，Stuart Payne）強調，碳封存將在能源轉型中扮演重要的角色，將二氧化碳儲存在深海海床中的計劃將會盡快展開。

然而，英國海上能源協會（OEUK）估計，如果英國想要透過碳封存來達成之前設下的2050年前淨零碳排目標，須至少設立100個封存場域，不過透過邁出這第一步，將能讓英國在相關技術上走在其他國家前面，並替英國產業、企業製造更多機會。

另一方面，由於相較於低碳能源，碳封存的花費高上許多，一些環境組織則質疑英國政府將減碳重心放在封存已排出的二氧化碳而非實質減碳上的做法；對此，能源專家分析表示，雖然碳封存十分昂貴，但是如果不推動相關作為，英國可能將難以達成減碳目標。
碳封存
碳排放
碳中和

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