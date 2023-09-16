柯文哲醫師胞妹終表態 正式爭取台灣民眾黨新竹市立委提名

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北綜合報導）民眾黨主席柯文哲家鄉新竹，一直是柯文哲高度重視的選區，柯文哲原先屬意同樣為醫師的胞妹柯美蘭參選立法委員但一直遭柯美蘭以「還在當醫師沒空」拒絕，柯美蘭近期態度鬆動，16日上午透過臉書宣布爭取參選。

在台大醫院新竹分院任職眼科部主治醫師的柯美蘭，周六在貼文中除了宣布正式爭取台灣民眾黨新竹市立委提名，也感性說明她參選理由 — 希望透過專業守護更多人、改變「對立與仇恨」政治環境。她寫道：

「過去的我專注在兩顆眼球上，窮盡所有的精力讓我的病人能持續看見這個美好世界，這些年來我也去了柬埔寨、泰北、斯里蘭卡、南印度等國家義診，希望以我的專業能幫助到更多貧苦的人。」

在新竹醫院服務32年的柯美蘭指出，今年一月起，她每個月在新竹舉辦一粒沙座談會，藉由讀書會的方式跟企業界做交流、認識不同產業，也希望更了解這個社會。柯美蘭說參選不是為了哥哥柯文哲，主要是希望促進台灣的醫療、健保、教育大刀闊斧的改革，因此她「深思熟慮後」選擇跳出再三年就能從醫院退休過好日子的舒適圈，「走出白色象牙塔」，她說要站在造福人民的角度去推動政策，而不是以政治利益為考量的出發點，用諒解代替對立。

不過，由於新竹市長高虹安深陷爭議風波，民眾黨情勢大不如前，柯美蘭投入參選還牽動國民黨立委鄭正鈐選情，黨內傳出現不小雜音，此回柯美蘭表態參選將如何引動新竹選情，外界紛在觀察推測。中央社引用地方人士看法報導，柯美蘭若正式取得代表民眾黨角逐新竹市立委選舉的權利，屆時她將與國民黨鄭正鈐、時代力量邱顯智、民進黨林志潔對戰呈現「四腳督」競逐局面。