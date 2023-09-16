電信詐騙防制有成 台灣刑警局：iMessage詐騙案件八月減至27

（台灣英文新聞／施家恩 台北綜合報導）刑事警察局今年起陸續接獲民眾檢舉與報案，指詐騙集團利用iPhone手機專用的訊息功能 iMessage 大量傳送偽裝成民生公用事業繳費的「提醒訊息」，誘騙民眾點擊不明的釣魚連結，遂行詐騙，刑事警察局16日表示，經過相關單位聯合積極處置後，短短三個月，檢舉及報案數已從 6 月的 836 件遽減至 8 月已知的 27 件。

警方指出，iOS 16.2之前的版本無法自行開啟「未知與垃圾訊息」過濾功能，導致遭詐騙集團鎖定，大肆發送詐騙訊息，藉此誘騙民眾點擊釣魚連結，民眾一旦輸入「個人資料、金融帳戶帳號或信用卡號」等資料，或遭植入惡意程式竊取認證碼後，詐團即可取得民眾重要的個資及金融資訊，遂行犯案。

刑事警察局表示，iMessage詐騙案件在今年6月達到最高峰達 836件，經國家通訊傳播委員會(NCC)、刑事警察局、及各業者共同努力下，經動員全國警察蒐報Apple ID及提供數據請予蘋果公司停權後，自7月已降至239件，而8月僅27件報案；而境外詐騙簡訊經NCC與各電信業者通力合作，自本年7月87件報案，已逐漸下降至8月25件，有效阻絕於境外。

同時，NCC已推動攔阻境外偽冒來話機制與國際電話語音警示等措施，針對來電顯示前4碼為「+8860至8」門號全面攔阻後，電話詐騙案件來已有下降趨勢，初步來看，攔阻機制及國際電話語音警示已發揮具體成效，顯見詐騙集團已難透過「+886」境外詐騙電話詐騙國內民眾。

另外，語音詐騙電話也已從「+886」轉變為「+67」或「+102」等境外門號詐騙民眾，刑事警察局提醒民眾切勿點擊連結或聽從對方指示匯款、操作ATM或輸入個人資料，必要時可撥打165反詐騙諮詢專線尋求協助。

詐騙手法日新月異，政府積極防堵各類電信詐騙管道，但刑事警察局藉此呼籲民眾平時應建立防詐免疫力並提升自我防詐意識，可以透過加入165LINE@官方帳號、165臉書粉絲專頁或下載警政服務App，隨時接收最新防詐資訊，如發現疑似詐騙訊息，請透過165官方網站檢舉電話或簡訊門號，俾利警方調查，共同防制各類電信詐騙。