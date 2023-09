在台灣昔日獨裁者的城堡 召開全球民主自由的國際峰會

2023年國際宗教自由峰會上周在台北圓山飯店舉辦,本次會議特別選擇了1986年9月28日民進黨創黨的歷史地點二樓敦睦廳,做為大會場所。立法院長游錫堃是本次大會的共同主席,其他兩位主席是—前美國國務院宗教自由大使Sam Brownback及前美國宗教自由委員會主席 Katrina Lantos Swett,他們是游錫堃院長今年兩次訪美期間,在華府結交的「心靈相通」友人,兩人都主張今年的會議一定要在台灣舉行,因為中共威脅台灣,他們更要到台灣與台灣站在一起。

游錫堃年初赴美在華府演講時特別介紹了民進黨衝破黨禁的歷史,這個台灣人政黨,創黨於1986年,14年後(2000年)成為執政黨。當年總統蔣經國在美國壓力下被迫在1987年解除戒嚴,蔣經國還接受《華盛頓郵報》專訪,宣布他「將解嚴,開放黨禁報禁」,影響台灣歷史最重大的訊息是用英文在美國首刊。

當年民進黨創黨大會主席就是時任省議員的游錫堃。本次大會開幕,游錫堃院長在致詞時特別敬告各國代表,這個開會場所的特殊歷史政治意義。游院長私下向外國友人解釋,為什麼用這個地方創黨,他說:「最危險的地方就是最安全的地方」。

本次大會從9月6日到8日,全程在圓山飯店舉行,與會貴賓都很感興趣,為什麼要選擇這個建於1952年的中國宮廷建築,而且是獨裁者蔣介石建造的富麗堂皇「國家機器」?6日晚間,先到達的外國貴賓的「會前會」還選擇了在金龍廳「國宴廳」舉行,這個場所更是蔣家父子及蔣宋美齡當年會見外國貴賓的地方。

「國宴廳」有一張橢圓桌可以坐30人,足夠「會前會」開「圓桌會議」,在大客廳的牆壁上掛滿了蔣介石、蔣經國、蔣宋美齡的宴客照片。因此有賓客好奇,為什麼選擇一個「這麼封建意味」的地方開「民主自由」的國際會議。與會的台灣代表團的說明別具意義,這個獨裁者所建設的「堡壘」,如今已經在人民力量(people’s power) 的抗爭下,成為民主運動的勝利象徵,保留這個「封建古蹟飯店」,並開放人民花錢消費自由使用,更凸顯了台灣民主化(democratization) 過程的文明表現 — 「昔日王謝堂前燕,飛入尋常百姓家」,這是本屆次國際宗教自由會議在台北圓山大飯店召開的另一層哲學意涵。

這次會議原本預定邀請總統蔡英文參加,因為2019年台灣國際宗教自由會議在新竹聖經學院主辦時,蔡總統主動來開幕演講,並與與會各國貴賓一起拍大合照,貼在她的臉書,而且當時的副總統陳建仁更親自來參與有關西藏及新疆被中共迫害的專題,聆聽達賴喇嘛及熱比亞的書面致詞,意義格外重大。今年蔡總統去非洲訪問盟邦,不在台灣,由刻正參選下屆總統的副總統兼黨主席賴清德來致辭,也別具意義。而且,當時的副總統,現任行政院長陳建仁來晚餐會見老朋友們,讓此次峰會增加了高度,內政部長林右昌也來午餐致詞,見證了民主自由的境內實踐經驗:宗教自由是第一個自由(religious freedom is the first freedom) 的普世價值。

本次峰會特別聚焦中國「長臂管轄」的違法行徑。中共與幫兇國家無視於聯合國人權公約,在海外如黑道一般,抓捕異議人士手法越來越殘忍粗暴,其中,透過蒙古和老撾的抓捕案自今年5月來已有三件。與會代表表示,中共因經濟下滑,內部矛盾深化,急於控制言論自由並擴大獨裁權勢,逼迫愈來愈多的中國異議人士出逃,七月公布「反間諜法」鼓勵相互告密,包括中共官二代紅二代都人人自危。大會呼籲,中共境外執法破壞國際法及全球和平秩序,是自由世界的新型危機,國際社會必須合作遏制中國的極權輸出及獨裁擴張。台灣是屬於重災區,部分了解中共的代表在台北都感受到「總統選舉過程」一些媒體及政客的行為,與中共大外宣「相互呼應」。

他們除關注中共對宗教自由的打壓,也呼籲國際聯手,阻止中國漸趨肆虐的跨國壓迫長臂管轄。特別希望台灣能夠與全球民主國家接軌合作。此次會議在論述「中共長臂管轄」的專題上,由游錫堃院長邀請了台灣國防安全研究院兩位研究員,分別從台灣受到長臂管轄陰影的實際情況以及華為公司利用科技入侵,進行分析論述。會議並提及中共長臂管轄(長臂執法至歐美港台)已經引發各國開始立法進行反制。

面對長臂管轄,美國國會已經進行立法程序:「跨國鎮壓政策法(Transnational Repression Policy Act)」 特別提出中共在各國「利用代理人進行恐嚇」製造灰色地帶事端,目前正在蒐集全球反制意見。有與會人士提出受害者如何舉報,才不致於更進一步受害,尤其在進行反制過程,應該有「保護証人」的配套措施,而且舉証責任也應該在法律明定;來台與會的美國國會代表也透露了 9月12日的法案聽証會,台灣這場峰會等於是「暖身會前會」。

峰會還邀請了被中共以「顛覆國家政權罪」關押5年的台灣人權工作者李明哲專題發言,用自身經歷證明:強調「高調救援」才能有效救出受害人。他強調他的妻子李淨瑜及台灣人權團體在國際救援的過程,他在中國監獄中「感受得到」,「非常有用」。

與會代表一致認定,中共經濟下滑,動亂日趨嚴重,國際社會尤其是印太核心國家不僅要預先因應「中共武力犯台」,而且要預備好「中共內亂垮台」的應付之道。這是很重要的論點,因為「垮台」所帶來的動亂,比「犯台」所造成的威脅,可能更加具不確定性。而「垮台」過程必然引發難民外逃,各國代表團有共識並一致倡議台灣應該盡快通過「難民法」,做好中共垮台過程的基礎準備。

有代表建議,台灣難民法草已經在2016年7月經朝野立法委員在立法院討論,所有條文都已通過一讀,並且出了委員會。如果新的會期能夠再度排入議程,相信三讀通過的可能性很大。因此,台灣政府未來將會收到來自華府重要NGO和重要智庫聯名簽署敦促台灣府會盡快推動通過「難民法」的信函。台灣人權NGO也已經向內政部長林右昌傳達與會代表的意見。

會議期間部分赴會的各國議員在二位來自美國的大會共同主席率領下,也赴監察院就中台關係和中共「活摘器官」議題,與同時兼任國家人權委員會主席的監察院院長陳菊院長和田秋堇委員深入會談。特別是田秋堇多年在台灣進行「台灣人赴中更換器官」的實情調查,有確實數據、醫院、醫師的詳細記錄,讓美國國會代表團十分敬佩,田秋堇的完整報告,已經提供給美方調查人員。

這次高峰會主辦方是台灣立法院、華府「國際宗教自由秘書處」、(美國)對華援助協會和台灣基督長老教會;協辦單位有(美國)自由之家、(美國)傳統基金會。台灣其它單位有內政部、台灣民主基金會、南蒙古人權信息中心(Southern Mongolian Human Rights Information Center)等單位。這次會議將台灣的重要性更推上一層樓,真正顯現了Taiwan can help, Taiwan is helping 的核心價值。

聯合作者:

楊憲宏(台灣關懷中國人權聯盟)

傅希秋(對華援助協會,China Aid)

Nadine Maenza, (President of International Religious Freedom Secretariat 國際宗教自由秘書處主席)