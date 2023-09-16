CNN：間諜氣球遭美國擊落後　中國似乎已停止這項計畫

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）今年2月一顆中國間諜氣球飛越美國領土，遭拜登下令擊落，引發兩國關係緊張，國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問北京重啟對話的行程也被迫延遲。多名消息人士透露，中國似乎已停止偵查氣球的計畫。

美國有線電視新聞網CNN報導，消息人士指出，中國偵查氣球2月遭美方戰機擊落後，美國就沒有再觀察到其他間諜氣球，美國官員認為，中國領導階層在深思熟慮後，已經決定不再發射這種氣球。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇向CNN表示，中國不斷表示，那顆氣球是用於觀測氣象及其他研究目的民用無人飛艇，誤入美國領空是由「不可抗力的意外所導致的突發事件」。

美國情報圈認為，中國共產黨領導人事實上並未打算讓氣球飛越美國，一名消息人士透露，計畫中的一名操作員甚至因這起事件遭到訓斥。

美國拜登6月表示，那顆氣球出現在美國，連習近平都措手不及，因為他根本不知道氣球飛到美國去了。

前中央情報局（CIA）資深中國問題分析家、現為華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）資深研究員張克斯（Christopher Johnson）認為，中國停止偵查氣球計畫，或許是試圖在11月亞太經濟合作會議（APEC）可能展開的「拜習會」前，穩定對美關係。

張克斯表示，默默停止這項計畫是「正面的一步」，很可能是北京在對華府展現它正試圖緩解雙邊關係的作法。