Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

日本首相岸田文雄改組內閣　副大臣及政務官多友善台灣

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/16 10:18
日本首相岸田文雄與新內閣9月13日於東京首相官邸合照（圖／路透社POOL）

日本首相岸田文雄與新內閣9月13日於東京首相官邸合照（圖／路透社POOL）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本首相岸田文雄13日改組內閣，今日決定26名副大臣及28名政務官人事，當中包含了多名友台人士。

岸田內閣今日所決定的副大臣人事共26人，其中23人隸屬於執政黨自民黨，3人隸屬聯合執政的公明黨。

根據中央社，在這26名副大臣人事中，任職農林水產副大臣的鈴木憲和已多次率團訪台，他於上個月率團防台，第3度拜會總統蔡英文，是執政黨自民黨青年局長、眾議員。

鈴木8月22日晉見蔡英文時表示，日本歡迎台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），自民黨青年局也會竭盡所能提供相關協助，讓台灣得以加入。

而改組的政務官當中，自民黨籍有25人、公明黨籍3人，共28人。

內閣府政務官有3人，其中之一為眾議員平沼正二郎，兼任復興政務官。平沼正二郎今年43歲，為對台灣十分友好的「日華議員懇談會」前會長沼赳夫的次子。

財務政務官共2人，其中一名參議員佐藤啟，現年44歲，對台灣也十分友好，文化總會第4屆TAIWAN PLUS活動將於今明（16、17日）兩天登場，他將以自民黨青年局代理局長身分出席致詞。

日本前首相安倍晉三去年在奈良街頭演說時遭槍擊身亡，當時正是在為佐藤啟輔選參議院選舉。
日本
岸田文雄
內閣改組
台灣

相關新聞

【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
2023/09/15 17:18
【財力困難•募款不易】「台灣維新」蘇煥智宣布: 放棄2024總統連署參選
【財力困難•募款不易】「台灣維新」蘇煥智宣布: 放棄2024總統連署參選
2023/09/15 15:57
籲與美國、日本、菲律賓建情報分享機制 國造潛艦舵手黃曙光：台灣被封鎖就完了
籲與美國、日本、菲律賓建情報分享機制 國造潛艦舵手黃曙光：台灣被封鎖就完了
2023/09/15 14:58
〈時評〉侯友宜、柯文哲應效法郭台銘
〈時評〉侯友宜、柯文哲應效法郭台銘
2023/09/15 11:13
台灣5家捷運公司簽屬合作備忘錄　互相交流打造更舒適完善的系統
台灣5家捷運公司簽屬合作備忘錄　互相交流打造更舒適完善的系統
2023/09/14 17:14

更新時間 : 2023-09-16 16:42 GMT+08:00

最受歡迎

缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
更新【台灣2024總統大選】郭台銘正式公布女性副手:「人選之人」資深藝人賴佩霞
更新【台灣2024總統大選】郭台銘正式公布女性副手:「人選之人」資深藝人賴佩霞
【更新】勤業眾信片面解約「第三方檢舉平台」 台灣民眾黨轟：我們活在綠色恐怖時代
【更新】勤業眾信片面解約「第三方檢舉平台」 台灣民眾黨轟：我們活在綠色恐怖時代
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
高層清洗持續？中國國防部長李尚福久未露面 美國：正遭北京調查
高層清洗持續？中國國防部長李尚福久未露面 美國：正遭北京調查
【錢康明VS新竹市府隔空交火】新竹市跨年晚會「Jack會處理」、李忠庭提前示意辭職
【錢康明VS新竹市府隔空交火】新竹市跨年晚會「Jack會處理」、李忠庭提前示意辭職
【睽違三年】台灣宜蘭再次舉辦頭城搶孤活動　過程驚險掉下11位選手
【睽違三年】台灣宜蘭再次舉辦頭城搶孤活動　過程驚險掉下11位選手
【打人喊救人?】民眾黨議員：錢頻邀高虹安見廠商被拒、涉綁標違法 錢康明：錯誤爆料、歡迎來告
【打人喊救人?】民眾黨議員：錢頻邀高虹安見廠商被拒、涉綁標違法 錢康明：錯誤爆料、歡迎來告
遊韓旅客注意！韓國鐵路工會罷工至18日　載客運輸量減少近70%　
遊韓旅客注意！韓國鐵路工會罷工至18日　載客運輸量減少近70%　