日本首相岸田文雄改組內閣　副大臣及政務官多友善台灣

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本首相岸田文雄13日改組內閣，今日決定26名副大臣及28名政務官人事，當中包含了多名友台人士。

岸田內閣今日所決定的副大臣人事共26人，其中23人隸屬於執政黨自民黨，3人隸屬聯合執政的公明黨。

根據中央社，在這26名副大臣人事中，任職農林水產副大臣的鈴木憲和已多次率團訪台，他於上個月率團防台，第3度拜會總統蔡英文，是執政黨自民黨青年局長、眾議員。

鈴木8月22日晉見蔡英文時表示，日本歡迎台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），自民黨青年局也會竭盡所能提供相關協助，讓台灣得以加入。

而改組的政務官當中，自民黨籍有25人、公明黨籍3人，共28人。

內閣府政務官有3人，其中之一為眾議員平沼正二郎，兼任復興政務官。平沼正二郎今年43歲，為對台灣十分友好的「日華議員懇談會」前會長沼赳夫的次子。

財務政務官共2人，其中一名參議員佐藤啟，現年44歲，對台灣也十分友好，文化總會第4屆TAIWAN PLUS活動將於今明（16、17日）兩天登場，他將以自民黨青年局代理局長身分出席致詞。

日本前首相安倍晉三去年在奈良街頭演說時遭槍擊身亡，當時正是在為佐藤啟輔選參議院選舉。