台北花園大酒店品蟹宴 台味、川味、港味秋蟹饗宴每道1,580元起

秋風起，秋天為品味肥美豐嫩蟹蟳的最佳時節。為搶攻秋蟹商機及鎖定國人對於海鮮螃蟹料理的喜愛，台北花園大酒店翠庭中餐廳自2023年10月1日至2023年11月30日止，推出「品蟹宴」，單點每道1,580元+10%起，嚴選鮮蟹品種，包括花蟹、沙公與沙母，透過麻油煨煮、避風塘、水煮麻辣…等烹調技法，精采呈現秋蟹膏腴脂豐的特色與風味，另有來自太湖的大閘蟹，一嚐秋蟹的萬種風情，品味難以抵抗的吮指魅力。

肥嫩、鮮美彈牙的螃蟹勾勒出品蟹的歡愉氛圍，翠庭「品蟹宴｣ 嚴選多款蟹種，包括肉質飽滿甘甜、蟹鉗碩大令饕客垂涎的沙公，或是金黃色澤且香氣濃郁的蟹膏使人著迷的沙母及花蟹，由豐富資歷吳燦宏主廚掌杓，獻上多款道地秋蟹料理，包括麻油荷包煨沙公 ，主廚採用淨重足的鮮活大沙公，清潔後剖開，另煎荷包蛋備用，另取麻油加入薑片煸炒，再依序加入麻油、沙公、米酒、枸杞、松阪豬及荷包蛋一同燜煮，蟹肉充分融入厚醇麻油香氣，滋補暖胃，為一道充滿濃濃古早味的美饌。

艇家避風塘沙公，艇家意指水上人家獨有風味，取油鍋將新鮮蒜頭酥炸成蒜酥，再依序加入豆豉、乾辣椒…等食材，再拌入沙公，入口嗆辣鮮香，外酥內嫩，濃郁滋味讓人一口接著一口，捨不得停口。重慶水煮麻辣沙公，運用四川名菜水煮牛技法，將牛肉換成肉質紮實的沙公，取八角，月桂葉、豆豉、郫陽豆瓣醬、薑末…等辛香料以小火費時熬煮成主廚特製香辣紅湯，再加入沙公水煮入味，以豆芽菜及高麗菜舖盤，蟹肉吸附醬汁，勁辣直達舌尖，餘韻十足。生滾沙母膏蟹粥，特選生米、水及腐皮以小火熬煮一小時成就出溫潤粥品，再加入沙母細火慢燉，海味釋放於口中，成就出令人難忘的鮮美澎湃螃蟹粥。

橫行踏雪尋梅花蟹，採用鮮甜花蟹為主角，將蛋白與鮮奶清蒸成就出輕盈滑順蒸蛋白，將蛋白平舖於底，再放入花蟹，最後淋上以鹹梅、砂糖製成的主廚特製梅子醬一同蒸製，肉質細嫩微帶酸甜，鮮美海味在齒頰中交織出動人的圓舞曲，讓人回味無窮。另有淨重足的鮮活大閘蟹，與紫蘇葉一同蒸製，保留鮮味，除去腥味，更突顯出大閘蟹特有的鮮甜與清香，食用時佐以鎮江醋及薑等佐料搭配，不僅中和蟹中寒性，溫暖味蕾。

天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示：「逢秋啖蟹已是國人近年來秋季美食的首選，台北花園大酒店品蟹宴，以多元的料理技法來呈現秋蟹的鮮美的奢華滋味，道道滿足饕客味蕾，為帶動秋蟹業績成長，推出優惠好康，任點選兩道秋蟹料理另享88折優惠，預估可望提升中餐廳業績成長約1成。」