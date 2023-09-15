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【超嗨影片】賭城必看18禁《澳洲雷霆猛男秀》化身貓王熱舞搶攻熟女心　台北這裡看手刀搶票去！　

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/09/15 21:07
《澳洲雷霆猛男秀》台灣熱情登場。(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

《澳洲雷霆猛男秀》台灣熱情登場。(圖/台灣英文新聞Lyla Liu)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 賭城必看的《澳洲雷霆猛男秀》（Australia’s Thunder From Down Under）近日登台攻佔女王心，冰塊肌、人魚線一次看飽看滿，還可以和猛男親密互動！

姊妹們不用飛美國，就可以體驗無論是單身趴、離婚趴都必備的猛男秀囉！澳洲雷霆猛男秀成立於1989年，以嚴格訓練及高汰換率成為賭城頂尖舞團，舞者不僅有精壯身材，也具備高超的舞藝帶來娛樂性及話題性十足的演出，曾於英國、加拿大、南非等25國演出。

該團於2003年成為首度於台北演出的男性成人秀，20年後再度來台北演出，多位舞者都為首次來台表情難掩興奮，此次演出由時藝多媒體引進，七位猛男一字排開帶來受歡迎的「消防員舞碼」、「西部牛仔舞碼」，演出結合當紅流行音樂、聲光效果十分刺激，舞者還會化身成印地安酋長、電影刀鋒戰士與傳奇巨星貓王等角色，現場觀眾尖叫聲不斷。

主辦單位盼藉由澳洲雷霆猛男秀顛覆國人對於成人秀既定的刻板印象，且澳洲雷霆猛男秀不僅止服務女性，更歡迎所有性別、性向觀眾入場，成員也有酷兒「我們的秀是非常有品味的，的確布料偏少，但是絕不下流」。

《澳洲雷霆猛男秀》自即日起至9月17日於Legacy Max信義劇場帶來8場表演，VIP場次已完售，其他部分場次還有票券，未滿18歲請勿購票，詳情請前往官網查詢。

(影/Taiwan News Lyla Liu)
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更新時間 : 2023-09-15 23:04 GMT+08:00

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