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韓劇「災後調查日誌2」結局不斷反轉　結局收視大突破達9.3%

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/15 18:19
韓劇「災後調查日誌2」（圖／截自@sbsdrama.official）

韓劇「災後調查日誌2」（圖／截自@sbsdrama.official）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）韓劇「災後調查日誌2」於上週五、六播出最終兩集，分別獲得了8%及9.3%的收視率，創下自身新高，前面幾集一直都維持在6%，終於在結局有了大突破。

原來害死馬中道、梁志榮、石文久等人，且製造炸彈販售的「德克斯」正是國立科學研究院的法醫「韓世辰」，他的犯罪計畫十分縝密，善於利用這些目標人物的弱點，他在引爆旅行拖車，將馬太華炸死後，把目標轉向陳浩介。

德克斯在陳浩介的耳後裝上炸彈和竊聽器，還能隨時控制耳後裝置的電流，足以讓陳浩介痛苦倒地。另外也在他身上裝了鏡頭，以監視他的一舉一動，而他的目的就是要讓陳浩介到最高檢察廳竊取犯罪資料庫，並同時將資料全部刪除，為的就是要看富有正義感的陳浩介，親手毀掉所有罪犯的犯罪紀錄而痛苦的樣子。

受夠被威脅的陳浩介將存有犯罪資料的記憶卡吞進肚中、將身上的監視鏡頭丟到路邊，反過來要德克斯到地鐵站找他，陳浩介利用空檔期間向姜道河和宋雪求救，將他耳後的炸彈取出。

到了地鐵站後，沒想到卻是身上被設置炸彈的父親出現，父親身上的炸彈在跑上屋頂時被引爆，在一旁阻止不及的陳浩介和父親的屍體一起被抬出，由法醫尹紅驗屍。

但事實上，這一切是陳浩介的伎倆，陳浩介並沒有死，他與尹紅和姜道河串通他的假死，為了讓兇手德克斯露出馬腳。

以為浩介已死的德克斯再度轉移目標至宋雪身上，看見宋雪因浩介死亡而痛苦的他十分興奮，他將宋雪帶到了自己的基地。幸好在同一時間，國科搜與警方一同查出了德克斯的基地位置，姜道河和孔明畢先到現場，但卻誤觸炸彈遭炸傷，隨後趕到的陳浩介與德克斯經過一番打鬥後，終於成功逮捕德克斯、將小雪救出。

最後德克斯遭判死刑，但在被移送時，美國方面人員又出面表示，他在美國犯下十幾起殺人案，要將他引渡回美國審判，「或許你是打算在韓國把牢底坐穿，反正這裡根本不會執行死刑，美國有寫有你名字的注射死刑藥劑，你將用你的性命付出代價」。

編劇這段話似乎是在暗諷，南韓雖在刑法中仍保有死刑，但實際上，自1997年12月後就不曾再執行過死刑，因此是否恢復死刑的爭論聲音總是不斷出現，尤其是有重大案件發生時。
韓劇
災後調查日誌

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