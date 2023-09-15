Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台灣文化部長史哲訪荷　2024台北國際書展宣布主題國

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/15 18:04
「啟蒙之家」是目前文化部推動臺荷新媒體藝術交流的據點。(圖/文化部)

「啟蒙之家」是目前文化部推動臺荷新媒體藝術交流的據點。(圖/文化部)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 文化部長史哲12日展開訪歐行程，結束捷克訪問後，於14日起啟程前往荷蘭。史哲表示，明（2024）年是台灣與荷蘭相遇的400年，台北國際書展特別安排由荷蘭擔任主題國，並將促成荷蘭國家博物館、國立台灣歷史博物館在台灣合作推出以台灣為名的「1624特展」，期待台荷在400年後，以出版及2個國家級博物館的對話「再次相遇」。

行程安排參訪荷蘭國家博物館，由館長塔科．迪比茨（Taco Dibbits）親自接待，雙方聚焦討論荷蘭國家博物館與台史博的展覽合作。史哲表示，台史博規劃在今年底推出「1624特展」，除將首度曝光館藏17世紀古物「1646《荷蘭聯合東印度公司的起源與發展》古籍」，並獲荷蘭國家博物館同意授權運用10數件畫作及立體文物的高階圖像於展覽中，其中包含首次在台灣曝光的1650年代荷蘭風景畫大師庫普（Aelbert Cuyp）的印尼東印度公司商人油畫作品等。

接續參訪荷蘭文學博物館/兒童圖書博物館，1994年開放的兒童博物館是文學博物館的一部分，是一所以「兒童看得懂」的方式，將荷蘭文學中的故事帶入生活所設計建造的博物館，對於未來台灣的國家兒童未來館提供相當好的借鏡。

在文學博物館，史哲與荷蘭外交部國際文化合作大使范德維爾德（Dewi van de Weerd）、MVRDV建築師事務所合夥人及策略長可尼克（Jan Knikker）、文學博物館館長麥德斯（Aad Meinderts）、荷蘭當代批判作家菲輔（Ilja Leonard Pfeijffer）、小說「褔爾摩沙之王」作者貝喬思（Joyce Bergvelt）、知名台荷歷史學者江樹生，以及駐荷蘭代表處大使陳欣新、駐法國台灣文化中心主任胡晴舫等，共同宣布2024台北國際書展主題國為荷蘭，並將由打造荷蘭著名觀光景點鹿特丹商場、台灣的台南河樂廣場、新化果菜市場的MVRDV建築師事務所進行設計。

史哲指出，2024年是台灣與荷蘭相遇400年的日子，「400年後我們談的不是慶祝或是紀念」，而是談1624年對台灣歷史發展的重要性及意義。史哲認為，1624年是台灣史上第一次跟國際相遇的起點，400年後的今天，台灣的民主多元備受國際肯定，台灣應該昂首，更積極地面對面與國際交流，將台灣民主多元社會所產生的文化成果讓國際社會瞭解，「讓文化成為國際交流的重要名片，也讓文化為台灣人增加更多的自信」。

此外，史哲造訪目前文化部作為台荷新媒體藝術交流的據點「啟蒙之家」，欣賞「The Messyverse exhibition 」特展，並與館長波百．考普（Pepijn Kuyper）、節目總監阿揚．阿布卡（Ayaan Abukar）、策展人莎夏．迪斯（Sasha Dees），以及正受邀駐館的周東彥交流。緊湊行程中，也參訪了世界第一座將博物館的全部藏品對外公開的鹿特丹范伯寧恩博物館典藏庫。
文化部長
史哲
台北國際書展

相關新聞

駐捷克代表處文化組揭牌　文化部長：以文化遞出代表台灣的名片
駐捷克代表處文化組揭牌　文化部長：以文化遞出代表台灣的名片
2023/09/14 17:51
【台捷友好】台灣文化部長首度訪歐　 主持台法文化獎頒獎典禮
【台捷友好】台灣文化部長首度訪歐　 主持台法文化獎頒獎典禮
2023/09/13 17:18
台灣行政院：政務委員李永得請辭　將接中央社董事長
台灣行政院：政務委員李永得請辭　將接中央社董事長
2023/06/22 14:03
強強聯手出擊！《星光大道》推手接文策院新任董事長　借鏡南韓成功模式解決台灣棘手問題
強強聯手出擊！《星光大道》推手接文策院新任董事長　借鏡南韓成功模式解決台灣棘手問題
2023/03/17 18:43
文化部長史哲二刷台北國際書展　8大書區7大主題逛不完！
文化部長史哲二刷台北國際書展　8大書區7大主題逛不完！
2023/02/02 13:49

更新時間 : 2023-09-15 23:04 GMT+08:00

最受歡迎

缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
【錢康明VS新竹市府隔空交火】新竹市跨年晚會「Jack會處理」、李忠庭提前示意辭職
【錢康明VS新竹市府隔空交火】新竹市跨年晚會「Jack會處理」、李忠庭提前示意辭職
更新【台灣2024總統大選】郭台銘正式公布女性副手:「人選之人」資深藝人賴佩霞
更新【台灣2024總統大選】郭台銘正式公布女性副手:「人選之人」資深藝人賴佩霞
【更新】勤業眾信片面解約「第三方檢舉平台」 台灣民眾黨轟：我們活在綠色恐怖時代
【更新】勤業眾信片面解約「第三方檢舉平台」 台灣民眾黨轟：我們活在綠色恐怖時代
「直把杭州作汴州」中國人民日報誤引亡國詩宣傳亞運 網友：欺負聖上沒文化？
「直把杭州作汴州」中國人民日報誤引亡國詩宣傳亞運 網友：欺負聖上沒文化？
【開箱影片】台灣懷舊列車「藍皮文博號」這樣搭！往返路線限時登場手刀搶票去
【開箱影片】台灣懷舊列車「藍皮文博號」這樣搭！往返路線限時登場手刀搶票去
高層惡鬥持續？中國國防部長李尚福久未露面 美國：正遭北京調查
高層惡鬥持續？中國國防部長李尚福久未露面 美國：正遭北京調查
利比亞逾5300死萬人失蹤 專家：當局無視風暴、潰堤警告未提前疏散
利比亞逾5300死萬人失蹤 專家：當局無視風暴、潰堤警告未提前疏散
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？