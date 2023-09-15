【高虹安釜底抽薪？】堅稱男友沒特權、無涉市政 令竹市首長不得與李忠庭有任何往來

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）新竹市長高虹安近來因男友李忠庭的「豪車豪宅」、以及錢康明指涉干涉市政等事深陷風暴，高虹安對於各項指控堅決不認，今（15）日下午發文及影片，為紛擾及攻佔媒體版面致歉，她強調男友絕無特權及干政，並責成新竹市政府所有首長，未經報備留下紀錄，不得與李忠庭有任何往來，如有違者嚴懲不貸。

高虹安先前被踢爆靠豪車代步，男友李忠庭疑為白手套，向建商低價出租豪宅不當獲利，高虹安一一反駁，不料風暴愈演愈烈，新竹市前文化市長錢康明接連爆料「被辭職」，李忠庭干涉市政、新竹市跨年晚會等情事，民眾黨議員出面為高虹安反駁，反控錢康明意圖綁標違法、還私約高虹安見廠商被拒。

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高虹安除嚴正否認男友涉市政，以及所謂「Jacke會處理」等爆料，今日更釜底抽薪，發布聲明及影片，為上述紛擾向大眾及市民鞠躬致歉，並大動作將新竹市政與男友切割。

高虹安表示，自就任市長以來，市政府內包含副市長、秘書長、局處首長等人，大多數皆未與李先生接觸或交談過，僅極少數與李先生已有私交之舊識市府人員，與李先生仍有朋友間的互動往來，李先生也未曾踏進市長室大樓一步，如偶有在市府後方停車場等候本人下班時，皆依規通報申請來賓車位，絕無如外界所傳其擁有專屬車格。

高虹安強調，李先生也絕無干預任何市政決策或參與任何市府會議，但近日因其與任職市府友人間之互動造成疑慮，甚至引發外界諸多質疑與批評，她仍須為自身及市府同仁不夠嚴守公私分際而負起責任，並向社會大眾深切致歉。

高虹安也聲明，未來會用最嚴格標準要求自己和團隊，沒有任何模糊空間，從今日起，她「正式責成新竹市政府所有首長，不得在未報備留下紀錄之情況下，與李先生有任何往來，若有私下接觸未經報備情況，查證屬實將嚴處，絕不寬待。

高虹安坦言，作為承載新竹市民期待的民選首長，她很清楚，社會越嚴格的要求，越多的關注，代表的是越深的期待。感謝社會各界批評和提出建言的聲音，她會用更高標準審視自身，也再次感謝包含錢前局長和議員等人的監督指教。

高虹安說，她和市府團隊將更加努力，更嚴格自持，時時自省，但求不負市民託付，再次為近期紛擾及輿論，向社會大眾、市民朋友們致上最深的歉意。