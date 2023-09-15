【2023搞笑諾貝爾獎】蜘蛛機械爪成夾娃娃利器？電筷子可改變食物風味？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）眾所期待的2023年搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prize），公布了。今年贏家依舊荒唐得很正經，從蜘蛛機械手到電筷子，完美演繹此獎之精神－讓人笑，然後發人深省（laugh, then think）。

科學界的殿堂諾貝爾獎（Nobel Prize）每年10月頒發，在這重頭戲之前，先來點幽默的科學新發現。可不要小看這戲謔的獎項，頒獎人全是真正的諾貝爾得獎主。

衛報報導，由《不可思議研究年報》（Annals of Improbable Research）主辦的搞笑諾貝爾獎，14日舉行了線上頒獎典禮，10座獎項的桂冠得主，將可獲得一座3D列印獎盃，以及10兆辛巴威幣的「高額」紙鈔（註：高通膨使辛巴威幣貶值如廢紙）。

美國萊斯大學科學家靠著「蜘蛛機械手」贏得了「機械工程獎」。研究人員從蜷曲的死蜘蛛身上得到靈感，由於蜘蛛是靠屈肌收縮八隻腳，透過液壓向外伸展，因此他們利用「死體機器人學」（necrobotics）原理，藉注射器將膠水注入蜘蛛體內，使之起死回生，就可控制「爪子」來攫住不規則狀物體。

英國南安普敦大學科學家，破解了地質學家「愛舔石頭」的祕辛，獲頒「化學與地質獎」。原來18世紀地質學家Giovanni Arduino之所以舔石，是為了辨識礦物，今日學者舔石的理由則關乎視覺。「現今地質學家用舔的方式，讓礦石表面更濕潤，比乾燥狀態更能充分展現其顆粒狀態。」

或許更令人食指大動的發現，得問問日本明治大學與東京大學的「營養學獎」得獎者。研究通電筷子與吸管的科學家發現，電流改變食物味道的能力，是傳統調味料所不能及。他們正研究可否透過電流刺激舌頭味蕾，增加食物的鹹味。

「公共衛生獎」與「醫學獎」分別頒給了可從糞便追蹤疾病跡象的智慧馬桶發明者，以及從屍體研究兩側鼻孔鼻毛是否一樣多的科學家。至於「文學獎」，則由探索「反覆寫同一個字卻有種愈寫愈陌生之感」的科學家贏得。與「似曾相識」（déjà vu）相反，這種「舊事如新」（jamais vu）感，讓人明明面對熟悉的事物，卻出現了奇異的「不熟」錯覺。