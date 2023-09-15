有機通路業者里仁　獲邀參與2023「世界有機青年高峰會」

國際有機農業運動聯合會亞洲分會(IFOAM Asia)與花蓮縣政府攜手合作，於9月13~14日在美侖大飯店舉辦「2023世界有機青年高峰會」。此次來自26個國家和地區的代表，分享各國推動有機農業的成功經驗，也探討青年在有機產業的機會。里仁公司獲邀參加此次論壇，在第二天的行銷工作坊單元分享25年來支持有機農業的心得：「推廣有機蔬果，不能只有行銷」。里仁相信凝聚產銷協力、食品加工、通路資源與消費者認同的完整產業鏈共好力量，才能支持有機農友走一條長遠的永續路。
里仁公司行銷經理陳美慈表示，里仁25年來陪伴農友轉作有機的經驗中，體認到推廣有機蔬果不能只靠「行銷」，還必須協助農民克服從生產到銷售所面臨的所有可能挑戰，包含天災導致的農損、盛產、格外品，以及鄰田污染的風險等。農友投入有機耕作所面臨的高成本和高風險，通常都是農友獨自面對。而里仁卻願意攜手蔬果供應商福業公司從契約種植開始，協助農友突破有機轉作的技術困難、回歸土壤與節氣的田間管理、協助有機耕作的評鑑把關，以及蔬果收成後的銷售去化與價值推廣等，一路關懷陪伴農友，成為有機職人的堅實後盾。
針對無法上架的蔬果格外品，里仁會優先啟動內部資源，透過員工餐廳的料理煮食、員工認購或捐贈給食物銀行等方式來支持。而消費者看不上眼、營養仍然豐足的醜蔬果，里仁會邀請食品廠商夥伴透過加工方式，開發成各式不同的食品，提高有機蔬果的價值。從克服產業斷鏈到鼓勵更多消費者認同支持，每個環節都是里仁身為社會企業的永續實踐行動。
陳美慈提到近日里仁員工內部認購的「有梗土芒果青」，就是一個支持部落農友的例子。里仁支持茂林原住民以無農藥化肥除草劑耕作來守護紫斑蝶，已經是行之有年的合作。但今年收購的部分土芒果個兒稍大，已經長出果核。這部分帶核切條的土芒果青，不符合一般消費者的期待，無法以正常品銷售。但里仁本著惜食和珍惜農友用心的初衷，沒有倒掉這些格外品，反而請廠商將這批帶核的土芒果條，另外製作一批名符其實的「有梗土芒果青」，邀請員工進行內部認購來支持。
農友願意投入身心來照顧土地，所種出來的每一株有機蔬果都是里仁眼中的珍寶。因此，里仁願意整合相關的資源，給予有機農友從產地到餐桌的全程支援。里仁相信長遠的整體利益才能永續，因此重新定義通路角色，建構起誠信互助的永續生態圈，邀請認同永續的上下游夥伴共同實踐環境與人類的共好。
里仁參加於花蓮舉辦的2023第二屆世界有機青年高峰會(里仁公司提供)
綠色保育農產格外品-有梗的芒果青，白色的硬核(里仁公司提供)