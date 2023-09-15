有機通路業者里仁　獲邀參與2023「世界有機青年高峰會」

國際有機農業運動聯合會亞洲分會(IFOAM Asia)與花蓮縣政府攜手合作，於9月13~14日在美侖大飯 店舉辦「2023世界有機青年高峰會」。此次來自26個國家和地 區的代表，分享各國推動有機農業的成功經驗， 也探討青年在有機產業的機會。里仁公司獲邀參加此次論壇， 在第二天的行銷工作坊單元分享25年來支持有機農業的心得：「 推廣有機蔬果，不能只有行銷」。里仁相信凝聚產銷協力、 食品加工、通路資源與消費者認同的完整產業鏈共好力量， 才能支持有機農友走一條長遠的永續路。

里仁公司行銷經理陳美慈表示，里仁25年來陪伴農友轉作有機的經 驗中，體認到推廣有機蔬果不能只靠「行銷」， 還必須協助農民克服從生產到銷售所面臨的所有可能挑戰， 包含天災導致的農損、盛產、格外品，以及鄰田污染的風險等。 農友投入有機耕作所面臨的高成本和高風險， 通常都是農友獨自面對。 而里仁卻願意攜手蔬果供應商福業公司從契約種植開始， 協助農友突破有機轉作的技術困難、回歸土壤與節氣的田間管理、 協助有機耕作的評鑑把關， 以及蔬果收成後的銷售去化與價值推廣等，一路關懷陪伴農友， 成為有機職人的堅實後盾。

針對無法上架的蔬果格外品，里仁會優先啟動內部資源， 透過員工餐廳的料理煮食、 員工認購或捐贈給食物銀行等方式來支持。而消費者看不上眼、 營養仍然豐足的醜蔬果，里仁會邀請食品廠商夥伴透過加工方式， 開發成各式不同的食品，提高有機蔬果的價值。 從克服產業斷鏈到鼓勵更多消費者認同支持， 每個環節都是里仁身為社會企業的永續實踐行動。

陳美慈提到近日里仁員工內部認購的「有梗土芒果青」， 就是一個支持部落農友的例子。 里仁支持茂林原住民以無農藥化肥除草劑耕作來守護紫斑蝶， 已經是行之有年的合作。但今年收購的部分土芒果個兒稍大， 已經長出果核。這部分帶核切條的土芒果青， 不符合一般消費者的期待，無法以正常品銷售。 但里仁本著惜食和珍惜農友用心的初衷，沒有倒掉這些格外品， 反而請廠商將這批帶核的土芒果條，另外製作一批名符其實的「 有梗土芒果青」，邀請員工進行內部認購來支持。

農友願意投入身心來照顧土地， 所種出來的每一株有機蔬果都是里仁眼中的珍寶。因此， 里仁願意整合相關的資源，給予有機農友從產地到餐桌的全程支援。 里仁相信長遠的整體利益才能永續，因此重新定義通路角色， 建構起誠信互助的永續生態圈， 邀請認同永續的上下游夥伴共同實踐環境與人類的共好。

里仁參加於花蓮舉辦的2023第二屆世界有機青年高峰會(里仁公司提供)

綠色保育農產格外品-有梗的芒果青，白色的硬核(里仁公司提供)