2023台灣仿生設計競賽獲獎團隊出爐！

新北市政府農業局與台灣仿生科技發展協會今(15) 日舉辦「2023台灣仿生設計競賽頒獎典禮」。今年競賽以「20 50淨零碳排目標」為主題，新北市政府響應主題提供予「 永續漁業創新獎」、「蛻變交通獎」、「永續循環經濟創新獎」及「 永續城市獎」等特別獎， 由仿生協會理事長陳柏宇及新北市政府農業局長李玟為獲獎團隊頒發 獎項，期許更多青年投入成立新創團隊，將創意作品運用於社會上， 一起邁向永續城市。

新北市政府與台灣仿生科技發展協會合作已邁入第五年，仿生科技係 透過觀察並模擬自然界生物習性，包含生物本身結構與行為等， 從中得到設計靈感，並將其理念化為實體運用於社會上， 達到節能減碳目的，本次競賽也扣合新北市長年推動青年參與公共議 題及SDGS永續發展城市等相關政策，呼應「2050淨零碳排目 標」競賽主題，為青年提供一個發展舞台， 而今年頒獎典禮有別以往，特別邀請業界2家新創公司「 綠亦有限公司」賴弘翌執行長及「成大昶閎科技股份有限公司-樂土 」郭文毅執行長前來分享創業經驗，其中，「綠亦有限公司」 賴弘翌執行長前以「A Sensitive Wall」參加2020年仿生設計競賽， 榮獲台灣海選佳作並入圍全球前10大團隊，後前往美國培訓返台， 創立仿生科技公司；而「成大昶閎科技股份有限公司」 則是由成功大學輔導技轉，生產牆面防水粉「樂土」， 藉由兩家新創公司經驗分享， 讓學生認識將點子想法轉化成實體商品的過程， 鼓勵優秀作品朝實體化方向邁進，使作品不再是概念， 而是能真正投入市場應用。

今年競賽大專暨社會人士組共募集64件團隊作品，來自12個大專 院校、1家新創團隊，共近200位參賽者，且另有高中職組賽事， 藉此向下扎根，為競賽增添更多青年創造力，展現競賽多元!其中本 年度新北市政府得獎作品多元創新， 涵蓋了陸海空領域且首度有新創團隊投件獲獎， 顯示競賽已受業界重視與認同，像是「永續漁業創新獎」 由新創團隊「加一點」作品「海洋淨化者：洋漁之翼」獲獎， 作品受鮣魚、 鮫魚魚體結構啟發設計成保護海洋環境可裝載海廢收集裝置， 增加過濾效益，減少對動力依賴等眾多優秀得獎作品。

新北市農業局長李玟表示， 將概念轉換成實體投入市場應用是一條充滿挑戰的道路， 相信各位青年能運用熱情與毅力克服困難，為永續環境盡一份心力， 新北市也將持續支持仿生設計競賽， 為學生提供發揮創意舞台並投入公共議題與國際接軌， 鼓勵青年勇敢追夢。

新北市政府農業局提供5萬元獎金予永續漁業創新獎得主「加一點」新創團隊。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）