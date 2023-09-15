北富銀、群光電子跨界攜手　打造台灣銀行業首件海外永續供應鏈金融

台北富邦銀行與群光電子股份有限公司（下稱「群光電子」）今（1 5）日正式宣布， 將攜手打造台灣銀行業首件海外永續供應鏈金融合作， 將永續影響力由本土拓展至國際， 號召海外供應鏈夥伴踴躍加入永續行列。 本合作目前將先在群光電子泰國子公司推行， 北富銀會為其供應商量身設計相對應的金融商品， 包括永續連結貸款融資、綠色支出融資等多元商品及服務， 若達成指標便可享受金融優惠， 激勵上下游供應商一同達成淨零碳排目標。

北富銀執行副總莊慧玫表示，根據碳揭露專案（CDP）的《 全球供應鏈報告》，一般製造業上下游價值鏈的碳排放量（範疇三） 佔整體碳排量高達60~80%， 因此全球各國及大型企業均積極搭建綠色供應鏈， 以利達成淨零碳排目標。但在推動供應鏈轉型過程中， 企業也面臨諸多挑戰，例如供應商參與度低、 供應商永續查核資訊取得困難等， 都是影響永續供應鏈能否成功執行的重要關鍵。

為幫助企業提高供應商的參與度，激勵供應商落實永續作為， 北富銀積極發展永續供應鏈金融， 提供明確的永續指標和對應的金融激勵措施， 結合便捷高效的金流服務， 讓符合永續指標的供應商能獲得成本更低、更即時的金融支持， 有效引導供應商永續意識及行動，增進產業的長期競爭力。

群光電子深知永續發展的重要性， 不僅在新產品開發各階段導入綠色思維， 提高再生塑膠使用率以支持資源循環， 出貨完成品皆需符合各國環保法規及規範， 更不遺餘力建設永續供應鏈，以責任商業聯盟行為準則為基礎， 訂定供應商行為準則、採購管理程序等規範， 協助供應商加強在勞工權益、環境保護、 安全與衛生風險管控各面向的正向作為及控管。 目前群光電子對範疇三所訂定之減碳目標是要在2030年減少碳排 44.2%(以2020年碳排為基礎）， 相信本次與北富銀的合作， 必能進一步帶動供應商在節能減碳上的實際作為， 提升供應鏈管理成效，達成永續營運指標。

身為台灣永續金融領航者，北富銀長期深耕綠色金融，至2023年 8月底，綠色授信餘額已突破新台幣2,000億元， 與去年同期相比成長達39%。同時， 北富銀致力開發創新產品服務， 是全台首家承做第三方認證綠色貸款聯貸、 社會責任貸款聯貸及永續指數連結貸款的台資銀行， 促成國內永續供應鏈金融合作案首例，榮獲《Asiamoney》 台灣最佳ESG及最佳CSR銀行、《全球商業雜誌》 最佳企業社會責任銀行等國際殊榮， 現在則進一步將永續觸角擴展至海外供應鏈，協助企業接軌國際， 全方位實現淨零碳排目標。展望未來， 北富銀會持續支持綠色金融發展， 提供更多元創新的永續金融資源與解決方案， 協助企業與環境永續發展。