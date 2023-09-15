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北富銀、群光電子跨界攜手　打造台灣銀行業首件海外永續供應鏈金融

力挺科技業綠色轉型　助海外供應商達成2030減碳44%目標

By 台灣英文新聞
2023/09/15 17:19
照片由富邦金控提供

照片由富邦金控提供

台北富邦銀行與群光電子股份有限公司（下稱「群光電子」）今（15）日正式宣布，將攜手打造台灣銀行業首件海外永續供應鏈金融合作，將永續影響力由本土拓展至國際，號召海外供應鏈夥伴踴躍加入永續行列。本合作目前將先在群光電子泰國子公司推行，北富銀會為其供應商量身設計相對應的金融商品，包括永續連結貸款融資、綠色支出融資等多元商品及服務，若達成指標便可享受金融優惠，激勵上下游供應商一同達成淨零碳排目標。

北富銀執行副總莊慧玫表示，根據碳揭露專案（CDP）的《全球供應鏈報告》，一般製造業上下游價值鏈的碳排放量（範疇三）佔整體碳排量高達60~80%，因此全球各國及大型企業均積極搭建綠色供應鏈，以利達成淨零碳排目標。但在推動供應鏈轉型過程中，企業也面臨諸多挑戰，例如供應商參與度低、供應商永續查核資訊取得困難等，都是影響永續供應鏈能否成功執行的重要關鍵。

為幫助企業提高供應商的參與度，激勵供應商落實永續作為，北富銀積極發展永續供應鏈金融，提供明確的永續指標和對應的金融激勵措施，結合便捷高效的金流服務，讓符合永續指標的供應商能獲得成本更低、更即時的金融支持，有效引導供應商永續意識及行動，增進產業的長期競爭力。

群光電子深知永續發展的重要性，不僅在新產品開發各階段導入綠色思維，提高再生塑膠使用率以支持資源循環，出貨完成品皆需符合各國環保法規及規範，更不遺餘力建設永續供應鏈，以責任商業聯盟行為準則為基礎，訂定供應商行為準則、採購管理程序等規範，協助供應商加強在勞工權益、環境保護、安全與衛生風險管控各面向的正向作為及控管。目前群光電子對範疇三所訂定之減碳目標是要在2030年減少碳排44.2%(以2020年碳排為基礎），相信本次與北富銀的合作，必能進一步帶動供應商在節能減碳上的實際作為，提升供應鏈管理成效，達成永續營運指標。

身為台灣永續金融領航者，北富銀長期深耕綠色金融，至2023年8月底，綠色授信餘額已突破新台幣2,000億元，與去年同期相比成長達39%。同時，北富銀致力開發創新產品服務，是全台首家承做第三方認證綠色貸款聯貸、社會責任貸款聯貸及永續指數連結貸款的台資銀行，促成國內永續供應鏈金融合作案首例，榮獲《Asiamoney》台灣最佳ESG及最佳CSR銀行、《全球商業雜誌》最佳企業社會責任銀行等國際殊榮，現在則進一步將永續觸角擴展至海外供應鏈，協助企業接軌國際，全方位實現淨零碳排目標。展望未來，北富銀會持續支持綠色金融發展，提供更多元創新的永續金融資源與解決方案，協助企業與環境永續發展。

更新時間 : 2023-09-15 23:03 GMT+08:00

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