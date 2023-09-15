臺灣土銀連四年創佳績　獲卓越銀行評比「最佳ESG永續獎」

土地銀行連四年創佳績！國內財經專業雜誌《卓越雜誌》於9月11日舉辦「2023卓越銀行評比」頒獎典禮，土地銀行副總經理鄒清長代表出席獲頒非金控類別「最佳ESG永續獎」，這也是土地銀行連續四年榮獲卓越銀行評比獎項。

土地銀行指出，面對全球ESG（環境保護、社會責任及公司治理）浪潮，土銀依循金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「綠色金融行動方案2.0與3.0」等措施，陸續完成簽署赤道原則（EP）、氣候相關財務揭露（TCFD）等國際倡議，亦完成國內外全數營運據點之溫室氣體盤查，取得ISO14064-1溫室氣體查驗聲明書，逐步落實國發會「2050淨零排放政策路徑藍圖」宗旨。

為擴大綠色金融定位，土地銀行除訂定自身減碳目標外，同時也對投融資部位的企業碳排放量及高污染與高耗能產業設置總量控管。另土地銀行積極爭取淨零新商機，包括再生能源及離岸風電產業貸款、綠色建築融資、綠建築房貸，並連續兩年發行可持續發展債券，用於綠色投資及社會效益投資計畫，有效引導我國資金投入永續發展領域。

土地銀行董事長謝娟娟自上任以來積極將永續DNA深化至業務核心，隨近年耕耘ESG策略有成，土地銀行接連拿下行政院國家永續發展委員會「企業類國家永續發展獎」、臺灣永續能源研究基金會第14屆TCSA永續報告類銅獎、第15屆TCSA永續報告類銀獎與社會共融領袖獎、旺旺中時金融服務評鑑大賞—銀行業永續類別「永續發展獎」等相關ESG獎項，備受各界肯定。

土地銀行身為百分百公股銀行，自成立迄今陪伴客戶走過77年歲月，其經營發展與ESG策略歷久彌新，近年更積極打造環境、客戶、員工共好的營運模式並深化服務品質，締造連5年榮獲金管會「金融服務業公平待客原則評核績優銀行」、「高齡者及身心障礙者財產信託評鑑績效優良銀行」等殊榮，土地銀行未來將秉持核心價值發揮企業社會責任，對環境、社會及經濟正向發展扮演更積極的角色。

