新北市重陽禮金10/18起匯款入帳　領現金者10/21起由各區指定地點發放

中央公布明年8+1項社會福利津貼調整， 新北市社會局表示， 侯友宜市長為了感念長輩過去對社會國家的貢獻，和對家庭的付出， 即使在中央人均統籌分配稅款不公的情況下， 仍堅持每年致贈重陽禮金給長輩，而且從1,500元起跳， 最高至百歲人瑞20,000元。 今年重陽禮金預計10月18日匯款入帳；採現金領取者， 將於10月21日起由29區公所在指定地點發放。 預估會有70萬3,687人受惠，總發放金額為12億餘元。

社會局長李美珍表示，凡設籍新北市滿一年以上， 且在重陽節當月年滿65歲者，市府均會循例致贈一份禮金， 以表達敬老尊賢心意。其標準為65至79歲1,500元， 80至89歲2,000元，90至99歲5,000元， 百歲人瑞則每人致贈2萬元。目前全市人瑞共有880位， 將由各區長代表侯友宜市長親往致贈。

李美珍表示，在全部受惠長者70萬3,687人當中， 有66萬1,998人採用匯款，比例高達94.1％；有4萬1, 689人選擇領取現金。她提醒領現金者， 要攜帶身分證和印章到各區公所指定地點領取，如本人不便領取， 也可以由代領人攜帶受領人和代領人的身分證及印章領取。 現金領取至12月29日止，逾期將不再受理。

李美珍強調，新北市友善長輩不僅每年致贈重陽禮金， 補助老人健保費，還持續推動老人共餐、銀髮俱樂部、 社區照顧關懷據點、動健康等政策，並鼓勵長輩多多社會參與， 如參加松年大學或數位學習，希望讓每位長輩都能「安居樂業、 幸福有感」。

有關重陽禮金的相關資訊，可上新北社會局臉書查詢 https://www.facebook.com/ goodday.ntpc/posts/ 695729205911893 ⠀ 若有任何疑問，亦可洽各公所或撥打新北市民專線1999。