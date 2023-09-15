23校獲新北「教學卓越獎」表揚　13校進軍全國競「金質」

新北市今（15）日舉辦「112年度教學卓越成果分 享暨頒獎典禮」，教育局長張明文蒞臨頒獎。獲獎學校有高中職6校 、國中3校、國小8校與幼兒園6校，其中特優13校再推薦參與教 育部112年度教學卓越獎評選，競逐金質獎。各校從地方特色、 學生需求、時事議題等面向，展現教師紮實專業能力， 及學生多元學習面向，展現豐碩「精湛」的教學成果。

教育局表示，新北市以教師專業成長、團隊合作及課程創新為邁向教 學卓越的基礎，並透過教學卓越的評選機制， 以對話與交流帶領學校團隊精進成長， 多元角度協助學校檢視課程的發展脈絡，讓學校在參與評選過程中， 以增進學生學習為目標，創發豐富課程，激發教育的更多可能， 精進學校的課程教學。目前教育部公布教學卓越獎幼兒園、 國小及國中入圍名單共32校中，新北市就佔了7校， 創下歷年最佳成績。

深坑國民小學附設幼兒園以「Well！一口希望的井 Well！A Well of Hope」為主題，校園的老古井以前是深坑居民重要的水源， 灌溉著後操場的一片竹林，從雜草叢生破舊的老古井衍生發展課程， 陪著孩子開啟一連串的探究之旅。

國小組三峽國小依傍於鳶山下，老師懷著如同鳶鳥孵育雛鳥的情感， 希望每位孩子都能具備展翅飛翔的能力，以「數一數二鳶飛三峽」 課程方案獲選市賽特優，其中「數學」作為方案核心發展領域， 數學能力的培養一直是學校教育重要的教學項目， 讓數學教學有效是教學者與學習者共同致力的課題， 讓孩子進行跨域學習、培育學生素養能力、增進數學學習興趣、 並提升問題解決及批判思考力，讓孩子個個成為數學精算師。

國中組福和國中科技課程發展，就像一部臺灣科技教育縮影， 今年以「“創”“造” ∞無限可能」獲得市賽特優，課程發展進程中， 學校始終精實貫注超前部署，率先於106學年在原先的七大領域中 成立嶄新的科技領域，並進行一系列突破習慣領域的征途。

高中職組板橋高中一直以來於「自造者運動(Maker Movement)」的推行不遺餘力，以「 玩轉教室-自造人才fun手學」榮獲市賽特優， 作為創客教育先行者的前瞻教育觀點與實踐-以設計思考為核心， 輔以數位自造工具為實踐，透過案課程， 讓學生能成為真正的學習主體。

教育局補充，教學卓越獎堪比教育界的奧斯卡， 得獎的學校將分別獲得金質獎60萬元、銀質獎30萬元獎金， 期盼各校持續透過團隊合作激盪創新教學模式，以學生為主體， 導入社區人力、物力資源，系統化發展亮點課程， 並企盼典範學校藉由分享，為新北教育灑下多元種子， 創造特色美好的教育風景。