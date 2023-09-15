FUBON Talks富邦演說秀　為企業植入創新永續DNA

為了鼓勵員工發揮創意與創新思維並深植永續DNA，富邦集團9月 14日舉辦一年一度的FUBON Talks富邦演說秀，邀請集團員工以「永續」及「低碳」 主題發表行動企劃與創新意見，並由富邦集團董事長蔡明忠、 富邦金控董事長蔡明興親自參與，率領員工建立企業ESG文化， 展現富邦集團創新力與永續力。

富邦集團每年舉辦FUBON Talks富邦演說秀，昨(14)日於專業攝影棚開講， 富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興聯袂出席評選， 並邀約Ｂ型企業秘書長黃惠敏、《The News Lens 關鍵評論網》共同創辦人暨內容長楊士範、知名電視及網路節目《 眼球中央電視台》主持人視網膜擔任評審。 今年富邦集團各公司報名踴躍，經各公司內部初選，個人組總計12 名集團同仁前進演說秀現場；團體組則有9組集團公司團隊報名， 經過賽前初審後由3間公司脫穎而出並站上演說秀舞台。 今年富邦金控海外子公司富邦華一銀行、 富邦廈門銀行代表也線上直播參加角逐，線上轉播共吸引逾5, 100人次觀看，展現全集團對活動的高度重視。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團跨足金融、電信媒體、 不動產、文創、運動及公益領域， 長期以來我們期許集團各公司落實永續經營，並發揮企業影響力， 加速價值鏈永續轉型。對於富邦集團超過6.7萬名員工， 我們更希望深植永續DNA，透過深具意義的「富邦演說秀」， 希望激發同仁的創意，並從自身業務出發尋求ESG的轉型契機， 為企業永續共盡心力。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控於2021年擘劃全新永續四 大策略：低碳、數位、激勵、影響，其中「激勵」策略， 便是期待透過多元共融的氛圍，持續吸引及發展人才。 透過富邦演說秀，集團各公司所有同仁都有機會貢獻想法與創意， 尤其我們更樂見年輕世代透過這個舞台實現自我， 為社會與環境創造更多正向的可能。

今年富邦演說秀延續以ESG為主軸， 匯聚集團同仁的永續創新能量。 個人組是以富邦金控四大永續策略願景「低碳、數位、激勵、影響」 進行主題式演講；團體組則是以「低碳」策略為主題，針對「 公司營運」、「產品、服務或投資」或「員工行動」發表設計提案。

FUBON Talks富邦演說秀是富邦集團每年重要的內部活動， 由長年舉辦的富邦演講比賽進化而成。今年隨疫情解封， 富邦集團各公司也組成啦啦隊到場應援， 展現富邦人的青春活力與向心力。同時， 每年富邦集團也邀請專業講師舉辦培訓工作坊， 為參賽者提供專業的建議與指導，培育集團卓越人才。

展望未來，富邦集團將持續以永續經營為使命， 並透過如富邦演說秀等活動提供集團同仁更多展現永續創新與自我實 現的舞台，攜手創造永續未來！