ANZTEC生效10週年 國經協會：台灣、紐西蘭經濟聯繫有望達新高峰

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）今年適逢A NZTEC生效滿10週年，紐西蘭企業代表團於9月 12日至16日訪問台灣，14 日參加由國經協會舉辦的「台紐經濟聯席會議」，會中，台紐代表指出，疫情後台灣與紐西蘭之間的經濟聯繫有望在今年達到新的高峰。

新冠疫情後，首次紐西蘭企業代表團於12日訪台，此次紐西蘭企業團成員約48人，包括進出口協會、 食品業、蔬菜水果業、橄欖油業、生物林業、兒童用品業、 法律諮詢業、商業服務業等各行業代表。 另外還有紐西蘭外交貿易部、紐西蘭商業經濟研究所、 毛利發展部以及懷卡托青年領袖等紐方團員20餘人參加。

訪團14日參加由中華民國國際經濟合作協會 (CIECA) 台紐經濟聯席會議主席董國猷（ 前外交部次長及大使）和紐台經濟協進會（New Zealand-Taiwan Business Council, NZTBC）主席范千里（Charles Finny）共同主持的「2023年台紐經濟聯 席會議」。台灣經濟部政務次長陳正祺、 駐紐西蘭代表處大使歐江安，以及紐西蘭商工辦事處代表Mark Pearson也出席本次會議並致詞，他們分享對台紐經濟關係的 看法以及評估兩國經貿成長的重要成果。

「台紐經濟聯席會議」是台灣和紐西蘭之間深化民間經濟合作的一個 重要平台。今年會議圍繞多個主題進行討論，包括「食品飲料產業永續發展」、「 能源產業（地熱）」、「原住民經濟」、「綠色金融產業合作」和「 製造業出口」，由台灣和紐西蘭的企業及專家進行交流， 共同探討合作商機和未來的合作方向。這次盛會吸引了超過130名 台紐雙方與會人員，為雙邊經濟合作開創更多機會。

台紐經濟合作協定（ANZTEC）自2013年生效開始至202 2年雙邊貿易成長43.4%，2022年雙邊貿易額近19億美元 。紐西蘭代表團來訪， 也是為了慶祝台紐這項重大經貿合作協定的重要里程碑， 他們除參與「2023年台紐經濟聯席會議」外，也出席經濟部、 外交部與中華經濟研究院合辦之「臺紐經濟合作協定( ANZTEC)生效10周年研討會」， 紐西蘭台灣商會在台北晶華酒店舉辦的紐西蘭美食慶祝活動， 以及紐西蘭商工辦事處及紐西蘭貿易發展中心在台北艾麗酒店舉辦的 相關活動及台紐商機日。