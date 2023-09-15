【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 台灣民眾黨立委同時也是新光集團公主吳欣盈，今天（１５日）在臉書ＰＯ文分享她和外籍丈夫的喜訊。

原來上週末她和先生雷諾，在家人跟朋友見證下，在比利時的教堂補辦了婚禮。

吳欣盈說，2006年她已認識雷諾和他姐姐，在同一間教堂參加雷諾姊姊的婚禮。這一次則是她與雷諾牽手步入禮堂。

Po文指出，比利時王后瑪蒂爾德 (Reine Mathilde) 也親自來祝賀。寶寶當天剛好滿七個月，還抓著王后的手指頭不放(下圖,取自吳欣盈臉書) ！

吳欣盈說，婚禮儀式簡單而溫馨，她和雷諾一起挑出四張照片和大家分享。她倆都非常珍惜這段繞了半個地球，輾轉了十多年才得到的幸福。

根據中央社今年2月9日的報導，台灣民眾黨立委、新光集團第3代吳欣盈去年(2022年) 11月就任立委時有孕在身，並與外國籍伴侶完成登記手續；辦公室2月9日中午證實，吳欣盈於當天上午順利產下一名混血男寶寶。

民眾黨前立委蔡壁如日前因論文涉抄襲風波請辭，吳欣盈為不分區立委遞補名單，去年11月宣誓就任立委。

吳欣盈的前夫為華南金第3代林知延，兩人於2019年離婚，不過她在去年就任立委前，公開自己另一半是執業律師雷諾（Renaud van der Elst），並宣布自己即將為人母，兩人於去年12月赴比利時完成登記手續。