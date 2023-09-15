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【侯友宜訪美行程滿檔】金融時報稱將要求美方表態出兵衛台 侯辦澄清：幽默作答無須誤解

By 政治組, 台灣英文新聞
2023/09/15 15:56
侯友宜訪美，才剛開始就風波不斷。（圖／侯友宜臉書）

侯友宜訪美，才剛開始就風波不斷。（圖／侯友宜臉書）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）國民黨總統參選人侯友宜赴美訪問行程滿檔，金融時報稱侯將與此行要求美方對出兵防衛台灣一事表態，侯辦今日澄清並非如此。

侯友宜訪美，將於當地時間今（15）日上午參加外交政策全國委員會座談會、參訪紐約市警局及聯合指揮中心，於中午拜會外交關係委員會，並在下午前往拜會紐約時報總編輯、紐約傳統僑社、並於晚上參加僑宴。

金融時報今（15）日刊出所謂「訪問」國民黨總統參選人侯友宜的內容，稱侯友宜計畫於此次出訪，要求美國政府就是否出兵防衛台灣一事表態。並寫道，侯友宜向該報表示「我們是盟國，站在同一陣線。我會直接詢問他們，直接詢問美國在台協會（AIT）官員，他們支持我們的態度為何，能到什麼程度」。

侯友宜競選辦公室今日正式澄清，金融時報記者Kathrin Hille邀請侯友宜一起逛湳雅夜市，期間許多民眾要求合照，兩人僅簡短談話，而非正式專訪；本次訪美行，侯友宜不會要求美方就出兵防衛台灣一事明確表態，請外界無須誤解。

侯辦發言人黃子哲還原對話過程，描述Hille當下問侯友宜，若兩岸開戰，是否認為美國會出兵協防台灣？侯友宜幽默回應，這問題不知該問誰，「我到美國會直接詢問美方友人，請他們回答」，Hille當時也莞爾一笑。

黃子哲強調，當下談話不是正式專訪，侯友宜僅是在當下情境作出幽默回答。事實上，侯友宜也因為場合不便以及時間緊湊，曾向該記者委婉表達改日再談，便提早結束談話。
侯友宜
侯友宜訪美
金融時報

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更新時間 : 2023-09-15 16:22 GMT+08:00

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