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籲與美國、日本、菲律賓建情報分享機制 國造潛艦舵手黃曙光：台灣被封鎖就完了

黃曙光重申，台灣有事就是日本有事。台灣安全則日本也無虞。

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/15 14:58
2021年6月24日，總統蔡英文頒授參謀總長黃曙光「二等寶鼎勳章」（圖／中央社）

2021年6月24日，總統蔡英文頒授參謀總長黃曙光「二等寶鼎勳章」（圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）台灣首艘國造潛艦將於10月進行泊港測試，國造潛艦專案召集人黃曙光近日接受日經亞洲專訪時表示，台灣亟需與美日菲建立聯合通報機制，攜手對抗中國海軍威脅，倘台灣遭封鎖，就沒戲唱了。

黃曙光曾任海軍司令、前參謀總長，同時也是前台北市副市長黃珊珊胞兄。軍旅生涯長達40年的他，2021年退役，受命主導潛艦國造一案。

身為計畫舵手，黃在專訪中表示，台灣是印太地區戰略樞紐，連接東北亞、東南亞與中國。若台灣失守，中國將可直接投射軍力於太平洋，切斷日本、南韓的商業貿易與石油生命線，在南海為所欲為。

黃曙光指出，台島東北水域、南方與菲律賓相隔的巴士海峽，是台灣國防重中之重。鑒於俄羅斯、北韓與中國沆瀣一氣，相互支持，針對中共解放軍在區域的海空行動，台灣應與日本、美國及菲律賓建立情報共享機制。

若中共發動戰爭，將仰賴俄國海軍，在東海阻攔美國與日本馳援，藉此孤立台灣，迅速奪島。「台灣絕不能被四面全面封鎖，否則就完了。」

黃曙光表示，台灣首艘自主打造的潛艦，將於9月28日下水測試，10月1日泊港測試，預計明年4月1日完成，接著則是海測。海測並無時間表，但仍望於明年底前交付。

根據黃曙光，這艘潛艦是配載MK-48型魚雷的柴電潛艦，未來還會再打造七艘，連同現有的兩艘，國軍潛艦艦隊將達到十艘。他相信，就算中國戰艦伸入台灣東部海域，這支艦隊也有能力阻斷中國海軍補給。

黃曙光認為，只要阻止中國包圍台灣，就能有效實現第一島鏈的防禦陣線。如此一來，日本、國等理念相近國家，將更有餘裕協防台灣。

籲與美國、日本、菲律賓建情報分享機制 國造潛艦舵手黃曙光：台灣被封鎖就完了
國造潛艦原型艦模型（圖／中央社）
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更新時間 : 2023-09-15 16:22 GMT+08:00

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