「郭賴配」促「賴蕭配」？美媒看台灣大選：蕭美琴為賴清德加分

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）「郭賴配」昨（14）日攻佔多家外媒版面，美媒Politico預測，駐美代表蕭美琴將成為民進黨總統參選人賴清德副手，為其選情加分，但也指出，在北京加大對台灣威脅的當前，蕭美琴是否願意離崗位仍是兩說。

台灣2024總統大選呈現「四腳督」局面，鴻海創辦人郭台銘打出女性牌，找來藝人賴佩霞搭檔參選；國民黨參選人侯友宜正在赴美訪問，與民眾黨參選人柯文哲都尚未公布副手人選；外界盛傳駐美代表蕭美琴、青平台基金會董事長鄭麗君為副手人選，鄭麗君6度重申無選舉規劃，蕭美琴則表示專注台美事務。

美國政治新聞網站Politico今日以「台灣大使（駐美代表）可能很快成為副總統」為題指出，台灣觀察家普遍形成共識，被紐約時報譽為「最有影響力外國大使之一」的蕭美琴，可能成為賴清德的副手，先前賴清德訪美時，蕭美琴在臉書上發布兩人穿著訂製的1號、11號的球衣一同在花旗球場觀賽，就是一個信號。

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美國在台協會（AIT）前處長司徒文（William Stanton）表示，聽到相關傳言已有段時間，認為是要發生的事。駐美國台北經濟文化代表處拒絕就蕭美琴的未來動向發表評論，蕭美琴也僅表示，將專注於當前工作。

報導分析，蕭美琴將是賴清德登上寶座的一大助力。她畢業於歐柏林大學（Oberlin College）及哥倫比亞大學（Columbia University），曾當選4屆立法委員。身為總統蔡英文的親信，也曾擔任國家安全會議諮詢委員。

蕭美琴在上任駐美代表一職後，與議員及國會山莊的主要組織都建立良好關係，中國當局將其列為「台獨頑固份子」，2022年來兩度制裁她。報導也提到，目前北京加大對台灣的武力威脅，蕭美琴是否願意在此時離開崗位仍是兩說。

AIT前副處長楊甦棣（Steven Young）表示，蕭美琴有深厚台灣根基，又了解華盛頓，並建立起連繫，這對「美國經驗較少」的賴清德有利。

「美臺商業協會」會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，中國致力於在華盛頓將賴清德定義為「麻煩製造者」，與蕭美琴搭檔所帶來的「關係與信任」，有助於回擊這些將賴清德妖魔化為和平威脅的作為。

曾在小布希時代擔任AIT處長的包道格（Douglas Paal）表示，美國國會的人喜歡蕭美琴，她一直是個明星，比起其他人參選副總統，她要放棄犧牲的更多。