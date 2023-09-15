台灣交通部中央氣象局今起改制為中央氣象「署」 並舉行揭牌儀式

​（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）交通部中央氣象局今天(9/15) 改制為中央氣象署，並舉行揭牌儀式。首任署長程家平表示，除了強化在支援國家因應氣候變遷下扮演的角色，也將精進氣象監測及預報技術。

交通部長王國材表示，氣象署雖然沒有增加員額，但因應數位轉型的相關設備，像是超級電腦、氣象站等交通部都會給予支持。

預報員薪資方面，中央社引述王國材說，公務人員薪資比較低大部分都是這樣，薪資上是否調整，這是公務機關整體人事考量，會在人事總處進行規劃。

中央氣象局改制為氣象署，15日上午舉行揭牌典禮，首任署長程家平（圖）出席致詞。中央社

原氣象局報天氣粉專今天也po文提醒大家:

根據官方網站, 氣象署的組織架構如下:



(圖表來源: 中央氣象署)

氣象署發布新聞稿表示，近期發布新版的「氣象業務白皮書」，將以「運用前瞻科技，提供人民有感、社會有用、國家有益的氣象服務，共創韌性永續的生活」為使命，達成4大政策目標。

氣象署指出，未來除了持續積極提供各界所需的氣象資訊，並將在氣候變遷議題與環境部及國科會密切合作，共同提供氣候變遷的基礎科學資訊，並擴大各應用領域管理氣候風險所需的氣象（候）資訊服務。

首任署長程家平說，未來將更進一步強化在支援國家因應氣候變遷下扮演的角色，持續精進氣象監測及預報技術，並拓展跨領域合作，提供以科學基礎的資訊，協助各政府部門及社會民眾有效應用氣象資訊，共同提升國家面對氣候變遷衝擊的韌性。

程家平表示，目前氣象署已著手進行氣象法修訂，期待透過法制營造氣象產業發展的有利環境，並推動民間成立「台灣氣候服務聯盟」，透由公私協力與民間攜手來拓展氣象產業的能力。