集中訪問俄羅斯軍事設施　金正恩今日續訪航空工廠

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）金正恩今（15）日視察一間製造軍用戰機及民航機的俄國加加林航空工廠，預計行程結束後前往海參崴。

塔斯社報導，金正恩乘坐專屬列車於上午8點50分抵達俄羅斯遠東地區的阿穆爾河畔共青城（Komsomolsk-on-Amur），在抵達後受到了地方首長的迎接，接著前往加加林（Yuri Gagarin）航空工廠，為一所生產尖端多功能戰鬥機蘇愷35（Su-35）以及民用飛機工廠。



阿穆爾河畔共青城熱烈迎接金正恩（圖／Governor of Russia's Khabarovsk Krai Mikhail Degtyarev Telegram Channel via 路透社）

在社交媒體上可看見看似是護送金正恩的黑色車輛列隊行駛的影片，當地當局也為了金正恩，自上午6點至下午1點，在部分區間道路實施管制，但此舉引發了當地居民不滿，造成交通大打結。一名居民說道，平常20分鐘的路程花了一個多小時才到達。

韓聯社報導，除了戰機生產工廠，金正恩可能還將造訪製造潛水艇等的造船廠。

根據推測，金正恩在與俄羅斯總統普丁在會談中討論了軍事合作強化，因此繼宇宙基地後，正在集中訪問戰機、潛水艇等軍事相關裝備。

金正恩昨天在普丁陪同下，造訪阿穆爾地區（Amur）的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome），為俄國最先進的太空發射場。

在完成今日行程後，金正恩將乘坐專用列車前往南方1150公里左右的沿海城市海參崴，預計將於16日中午前後抵達。

在海參崴，金正恩預計將視察太平洋艦隊司令部、遠東聯邦大學等，並在當天深夜出發返回北韓。